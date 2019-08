Unipetrol na Slovensku posilňuje, chce kúpiť sedem „benzínok“

22.08.2019, 17:30 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Petrochemický holding Unipetrol ešte na jar priviedol na Slovensko svoju sieť Benzina. Tá sa do krajiny vrátila po pätnástich rokoch, keď v apríli otvorila svoju prvú pumpu v Malackách. Na trhu plánuje zotrvať dlhodobo a postupne sa prepracovať medzi významných hráčov.

Nákup siedmych čerpacích staníc by mohol pomôcť vykročiť v ústrety tomuto cieľu. „Dosiahnutie úrovne desiatich staníc do konca tohto roka by bolo úspechom, ale dôležitejšie než vysoké tempo rozvoja je pre nás dodržanie naplánovaného obchodného modelu,“ uviedol ešte na jar Tomasz Wiatrak, podpredseda predstavenstva Unipetrolu zodpovedný za maloobchodné aktivity.

Do akej miery by pripravovaný obchod ovplyvnil slovenský trh, začal v stredu 21. 8. posudzovať Protimonopolný úrad.

Benzina vznikla ešte v roku 1953 vo vtedajšom Československu, no po roku 1989 prešla v rámci privatizácie do súkromných rúk a právo na používanie značky na Slovenskom trhu dočasne stratila. Na Slovensko prišla ako líder českého trhu, kde prevádzkuje najširšiu sieť 412 čerpacích staníc a ovláda približne štvrtinu trhu.

Unipetrol je vedúcou skupinou v oblasti petrochémie v Českej republike. V roku 2005 sa stal súčasťou najväčšej skupiny v oblasti petrochémie v strednej Európe, kde spadá pod skupinu PKN Orlen.

Dcéra českej rafinérskej firmy Unipetrol Slovensko dosiahla vlani tržby v objeme takmer 430 miliónov eur a jej zisk presiahol 860-tisíc eur. Firma Fontee, od ktorej plánuje český gigant čerpacie stanice nakúpiť, zarobila pri 36 miliónových tržbách viac než jeden milión eur.

Dosiahnutie cieľa stať sa významným hráčom na slovenskom trhu však bude vyžadovať ďalší rozvoj. Zo štatistík Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu sa vlani na Slovensku nachádzalo 907 čerpacích staníc. Najväčším hráčom na trhu je s 253 čerpacími stanicami spoločnosť Slovnaft, nasleduje OMV s 92 čerpacími stanicami, Shell s 89 stanicami a Jurki s 63 stanicami.