Úpadok intelektuálov a čo zlé sa deje, keď rodičia obskakujú deti každú sekundu

15.02.2020, 17:00 | Adrián Berecz | © 2020 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Počas posledných desaťročí sa vyvinul nový druh rodiča – má tendenciu tejto sociálnej úlohe venovať až nezdravé množstvo času. Poskytuje svojim ratolestiam len malú autonómiu, vyvíja príliš veľký tlak na to, aby dosiahli športový, akademický či osobný úspech, zároveň minimalizuje u nich pravdepodobnosť neúspechov, sprevádza ich prakticky všade a rozhoduje v mnohých aspektoch ich života aj vo vyššom veku. V angličtine na to používajú výraz overparenting, teda nadmerné rodičovstvo.

Keď dieťa takýchto rodičov zabudne v škole zošit, naštartujú auto a okamžite do školy zájdu. Nemajú problém dokončiť ich domáce úlohy, aby boli perfektne napísané. Sú schopní konfrontovať učiteľov, ak ich deti majú pocit, že boli ohodnotené nespravodlivo. Veria, že ich deti majú vždy pravdu.

Hoci to môžu rodičia myslieť úprimne a naozaj to robiť zo snahy dopriať svojmu dieťaťu to najlepšie, zabraňovať akýmkoľvek prípadným zlyhaniam v detstve hyperaktívnou rodičovskou asistenciou môže negatívne ovplyvniť ich rozvoj. „Dokonalý život“ ich v budúcnosti nenaučí zvládať frustráciu ani správne regulovať svoje emócie, upozorňuje psychologička na portáli The Conversation.

Okrem iného z výskumov vyplynulo, že mladí ľudia, ktorí mali alebo stále majú rodičov-stíhačky, často zažívajú pocity depresie a stresu či menšiu spokojnosť so životom. Nadmerné rodičovstvo má negatívne psychologické vplyvy aj na samotných rodičov.

Riešením rozhodne nie je svoje deti úplne ignorovať. Žiaducim stavom je nájsť rozumnú mieru rodičovskej lásky a náročnosti a dosiahnuť optimálnu úroveň zapojenia rodičov do života dieťaťa.

V zajatí krúžkov a organizácie

Čím viac

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť