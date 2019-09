Výška minimálnej mzdy by sa mala zmeniť, v hre je 60 percent z priemernej

20.09.2019, 11:56 | TASR

Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov. Teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa má stanoviť na základe nového vzorca. Navrhujú to poslanci koaličného Smeru-SD Robert Fico a Erik Tomáš v návrhu zákona o minimálnej mzde. Parlament v piatok novelu zákona posunul do druhého čítania.