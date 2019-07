Úrokové šialenstvo: peniaze na 100 rokov za 1 percento

01.07.2019, 11:59 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Od Veľkej finančnej krízy si postupne zvykáme na veci, ktoré sa dovtedy zdali nemožné. Najprv to boli nulové úrokové sadzby a neskôr sadzby záporné. Centrálne banky verili, že tieto nástroje budú mať iba krátkodobú platnosť. Prešla dekáda a množstvo finančných inštrumentov so zápornými sadzbami rastie na nové historické rekordy. Tento trend neobišiel ani dlhopisy s najdlhšou splatnosťou. Kto požičia peniaze na storočie s výnosom nižším ako je inflácia?

Minulý týždeň sa výnosy na rakúskom vládnom dlhopise so splatnosťou sto rokov priblížili ďalej k jednému percentu. Na prvý pohľad je to ekonomické šialenstvo. Miera inflácie v eurozóne momentálne dosahuje úroveň 1,2%. No Rakúsku sa podarilo predať svoje 100-ročné dlhopisy s úrokom dokonca o čosi nižším. Rakúske ministerstvo financií nielen predalo celú svoju emisiu, ale záujem o ne bol obrovský. Dopyt 4-násobne presiahol ponuku.

Nízke sadzby sú prekliatím

Znižovanie úrokových sadzieb je v časoch ekonomických problémov základným nástrojom centrálnej banky. Logika je jednoduchá – keď sú subjekty príliš zadlžené a nedokážu splácať svoje dlhy z dôvodu vysokých úrokov, úrokové sadzby treba znížiť, čím sa znížia aj splátky úverov. Zabráni sa tým potenciálnemu bankrotu dlžníkov, čím by problémy mohli eskalovať spustením sa vlny bankrotov.

Avšak, pokiaľ sa úrokové sadzby držia nízko po dlhú dobu, vzniká viacero problémov. Jedným z nich je fakt, že výnosy sporiteľov dosahujú minimálne úrovne, čím sa znižuje budúca hodnota ich investície. Sporitelia a dôchodcovia tak platia za to, aby si štáty, veľké banky a korporácie mohli požičiavať s nízkym výnosom.

