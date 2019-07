USA hľadajú spojencov na vytvorenie námornej koalície voči hrozbám z Iránu

10.07.2019, 13:50 | Jaroslav Fabok

Podľa agentúry Reuters Spojené štáty dúfajú, že sa im podarí vytvoriť novú vojenskú koalíciu. Táto by mala mať za úlohu kontrolovať strategické vodné plochy pred potenciálnou agresiou Iránu a Jemenu. Ktoré krajiny budú súčasťou tejto novej námornej koalície, ešte zrejmé nie je. Problémy s útokmi niektorých iránskych hnutí však v prielive Báb el-Mandeb, v blízkosti pobrežia Jemenu, majú hlavne Saudská Arábia či Spojené arabské emiráty.

Hrozbu tiež predstavujú dlhodobé varovania Iránu, že sa pokúsi uzatvoriť Hormuzský prieliv v prípade, ak kvôli sankciám nebude môcť predávať svoju ropu. Tento prieliv je pre región strategický práve kvôli množstvu prepravenej ropy. Cez Hormuzský prieliv sa prepraví približne jedna pätina z celkového globálneho exportu ropy.

Predstavy spojených štátov

Spojené štáty nedávno spustili proces hľadania partnerov do tejto námornej koalície. Koalícia by sa mala zameriavať najmä na plynulosť a ochranu komerčnej prepravy v priestore oboch spomínaných prielivov. Kontrolovaný by mal byť celkovo priestor Perzského zálivu a tiež vodnej plochy medzi Arabským polostrovom a Africkým rohom.

Spojené štáty zároveň vytvorili plán, na základe ktorého by chceli poskytnúť budúcej koalícii podporu najmä v podobe veliteľských

