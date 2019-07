USA predajú Saudskej Arábii zbrane v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Trump prelomil veto Kongresu

25.07.2019, 19:12 | Jaroslav Fabok

Americký prezident Donald Trump prisľúbil Saudskej Arábii, svojmu najbližšiemu blízkovýchodnému spojencovi, že aj napriek nesúhlasu Kongresu jej predá zbrane v hodnote približne ôsmych miliárd dolárov. Obe komory Kongresu Spojených štátov na kroky D. Trumpa reagovali ostro. Padlo aj obvinenie, že D. Trump sa pokúša zneužiť moc, ktorou disponuje.

Spojené štáty sprostredkujú predaj zbraní Saudskej Arábii aj napriek tomu, že súčasný vzťah medzi oboma krajinami nie je práve ideálny. Ich spojenectvo mierne ochladlo po tom, ako Kongres Spojených štátov zastavil obchod so zbraňami, ktoré mali smerovať do Saudskej Arábie. Napriek tomu Pentagón v priebehu minulého týždňa vyhlásil, že do oblasti pošle 500 svojich vojakov v reakcii na krízu v Iráne.

Dodávky amerických zbraní majú Saudskej Arábii pomôcť doplniť arzenál, ktorý má byť použitý vo vojenskom konflikte v Jemene. Konflikt v Jemene trvá od roku 2015 a podľa OSN si už vyžiadal viac ako 10-tisíc prevažne civilných obetí. Na čele vojenskej intervencie stojí Saudská Arábia, ktorá sa nachádza v takzvanej arabskej koalícii so Spojenými arabskými emirátmi. Intervencia prebieha aj s podporou Spojených štátov a Veľkej Británie.

Britský denník The Guardian pred niekoľkými mesiacmi prišiel so znepokojivou informáciou, že pravdepodobne až 40 percent bojovníkov arabskej koalície tvoria detskí vojaci. V takomto prípade by išlo o priame porušovanie medzinárodných ľudsko-právnych záväzkov.

Krvavý vývoj konfliktu v Jemene bol zároveň kľúčovým argumentom Kongresu Spojených štátov, ktorý sa pomocou stopnutia tohto obchodu pokúsil zabrániť tomu, aby sa USA ďalej podieľali na vraždení ďalších tisícok civilistov.

Viacero kongresmanov v tejto súvislosti pripomenulo aj minuloročnú vraždu saudskoarabského novinára Jamala Khashoggiho. Tá sa udiala na saudskom konzuláte v Tureckom Istanbule a na svedomí ju podľa politikov na Západe majú agenti saudskej vlády.

D. Trumpovi sa však podarilo prelomiť veto Kongresu, ktoré obchod medzi krajinami pôvodne zastavilo. Americký prezident zároveň vyhlásil, že zastavenie predaja zbraní do Saudskej Arábie je v rozpore so zahraničnou politikou spojených štátov. D. Trump sa mal tiež vyjadriť, že napriek znepokojeniu Spojených štátov z množstva civilných obetí v Jemene nie je možné tento konflikt ukončiť bez rozhodnutia, ktorého realizácia si vyžaduje viac času.