USA uvalia na Irán nové sankcie

22.06.2019, 21:54 | TASR

Spojené štáty zavedú v pondelok „významný“ nový súbor sankcií voči Iránu, oznámil v sobotu americký prezident Donald Trump. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

„V pondelok uvaľujeme na Irán významné dodatočné sankcie,“ napísal D. Trump vo svojom príspevku na Twitteri. „Teším sa na ten deň, keď budú sankcie voči Iránu stiahnuté a Iránci sa stanú opäť produktívnym a prosperujúcim národom. Čím skôr, tým lepšie!“ dodal šéf Bieleho domu.

Iba niekoľko hodín predtým sa D. Trump vyjadril, že by mohol byť „najlepším priateľom“ Iránu, ak by sa táto krajina zriekla jadrových zbraní, doplnila AFP. D. Trump v sobotu pred odchodom z Bieleho domu do víkendového sídla Camp David vyhlásil, že naďalej zvažuje vojenský zásah proti Iránu po tom, ako tamojšie sily zostrelili americké bezposádkové lietadlo.

Neprehliadnite USA chystali vojenský útok na Irán. Trump si to na poslednú chvíľu rozmyslel

Spojené štáty sa priblížili k naštartovaniu vojenského konfliktu s Iránom

Zopakoval, že zrušil vojenský úder naplánovaný na štvrtok po tom, ako sa dozvedel, že by pri ňom mohlo byť usmrtených 150 ľudí. D. Trump zároveň oznámil, že počas víkendového pobytu v Camp Davide bude viesť rokovania o Iráne, na ktorý chce uvaliť „oveľa viac“ sankcií.

Dodatočné sankcie pripravuje i napriek tomu, že Irán už v súčasnosti čelí zo strany Spojených štátov „najprísnejšiemu súboru sankcií, aký len môže byť“. Americký prezident zdôraznil, že nedovolí Iránu získať jadrové zbrane.

Po týždňoch eskalujúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom a sérii útokov na ropné tankery v Perzskom zálive Irán vo štvrtok ráno zostrelil americké bezposádkové prieskumné lietadlo. Incident vyvolal obavy z otvorenej vojenskej konfrontácie. Kým Washington trvá na tom, že k zostreleniu došlo nad medzinárodnými vodami, Irán tvrdí, že dron sa pohyboval v jeho vzdušnom priestore.