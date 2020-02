Ústavný sudca klamal o kontaktoch s Kočnerom

18.02.2020, 17:31 | TASR | TREND.sk

Ústavný sudca Mojmír Mamojka, ktorý popieral stretnutia s Mariánom Kočnerom v roku 2018, klamal, píše Denník N s tým, že ho usvedčujú odposluchy.

M. Mamojka sa mal stretnúť s M. Kočnerom dva týždne pred jeho zadržaním, píše Denník N. Teraz tvrdí, že išlo o neškodné poskytnutie právnej rady.

M. Kočner a M. Mamojka mali blízky vzťah. V júni 2018 mal M. Kočner ústavnému sudcovi napísať správu: „Ahoj prosím Ťa o krátky termín. Asi najlepšie u Teba doma. Termínu sa prispôsobím. Ďakujem.

M. Mamojku mu následne odpísal: „Som v Košiciach. Doma budem v stredu cca 19 hod. Ak sa ti hodí môže byť. M“

Niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth nedávno tvrdil, že M. Kočner žiadal pomoc cez motáky, v ktorých odkazoval aj na expremiéra Roberta Fica (Smer-SD). V jednom z odkazov z väzby bolo, aby R. Fico požiadal M. Mamojku o prijatie krokov, ktoré by viedli k jeho prepusteniu.

Za M. Mamojkom mal ísť nakoniec osobne P. Tóth aj sám v lete 2018. Mal mu odniesť kópiu podania na ÚS SR. „Popieram to, je to absolútny nezmysel. Takémuto človeku sa nedá veriť ani to, ako sa volá,“ povedal vtedy M. Mamojka. Deklaroval, že nikto za ním v tejto veci nebol a nikto ho ani neovplyvňoval.