Už tento utorok: Sledujte prezidentskú live debatu TRENDU s top 5 kandidátmi

03.02.2019, 08:46 | TREND.sk

Sledujte už tento utorok o 19:00 LIVE diskusiu 5 najsilnejších prezidentských kandidátov v debate TRENDU

Pozvanie prijali:

Zuzana Čaputová

Štefan Harabin

Milan Krajniak Róbert Mistrík

Maroš Šefčovič

Hlavné témy diskusie:

Vzťah s vládou ústavní sudcovia, zahraničná politika a osobné otázky.

Kandidáti budú odpovedať aj na to, ako budú postupovať pri zostavovaní novej vlády, či budú lustrovať kandidátov na ministrov, či by vymenovali Roberta Fica za ústavného sudcu, či považujú Rusko za medzinárodno-politickú hrozbu a akých ľudí by si so sebou priviedli do prezidentského paláca

Moderátori: Eva Mihočková a Marián Leško