Uzávery a menej pruhov: v Bratislave sa začnú obmedzenia pre výstavbu obchvatu

11.01.2019, 17:19 | TASR

Vodiči v Bratislave a jej blízkom okolí musia od pondelka počítať s dopravnými obmedzeniami pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, upozornil na to koncesionár projektu výstavby nultého obchvatu Bratislavy, spoločnosť Zero Bypass Limited spolu so zhotoviteľom D4R7 Construction.