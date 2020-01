V Afganistane sa zrútilo lietadlo so 110 ľuďmi. Má ísť o boeing

27.01.2020, 13:04 | TASR

Na východe Afganistanu sa v pondelok zrútilo dopravné lietadlo. Podľa afganskej spravodajskej stanice Ariana News mohlo byť na palube lietadla 110 ľudí.

Incident sa stal v provincii Ghazní, juhozápadne od hlavného mesta Kábul, informovala stanica BBC s odvolaním sa na miestne úrady. Lietadlo sa zrútilo zrejme pre technické problémy a po páde ho zachvátili plamene.

Stroj podľa prvotných údajov patril štátnej leteckej spoločnosti Ariana Afghan Airlines, jej generálny riaditeľ to však následne na sociálnej sieti Facebook poprel.

Tlačová agentúra TASS uvádza, že lietadlo smerovalo z mesta Herát do metropoly Kábul. Iné správy naznačujú, že lietadlo malo namierené do indického hlavného mesta Naí Dillí. Úrady bezprostredne neposkytli údaje o prípadných obetiach. Lokalita, v ktorej prišlo k incidentu, spadá do oblasti kontrolovanej fundamentalistickým islamským hnutím Taliban.

Lietadlo sa zrútilo približne o 13.00 h miestneho času (09.30 h SEČ). Príčina havárie nie je zatiaľ známa. „Náš tím sa usiluje dostať do danej oblasti, tá je však odľahlá a naše bezpečnostné sily do nej nemajú prístup,“ uviedol hovorca guvernéra provincie Ghazní, ktorý dodal, že išlo o „boeing patriaci spoločnosti Ariana Afghan Airlines“.