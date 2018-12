V ambulancii ošetria pacientov aj po ordinačných hodinách. Prečítajte si, za akých podmienok

31.12.2018, 13:00 | Mária Hunková | © 2018 News and Media Holding

„Som pripravený toto opatrenie zrušiť.“ Takto vlani reagoval dnes už bývalý premiér Robert Fico, keď poslanci v parlamente schválili doplnkové ordinačné hodiny v ambulanciách. V rámci nich si majú pacienti za ošetrenie platiť z vlastného vrecka. Nakoniec k tomu ale nedošlo a od nového roka sa tak v ordináciách zavádza nový druh poplatkov.

Doplnkové ordinačné hodiny majú slúžiť pacientom, ktorí sú si ochotní zaplatiť za to, aby boli vyšetrení v konkrétnom termíne. V minulosti už túto možnosť mali, keď sa počas riadnych ordinačných hodín mohli u lekára objednať za zhruba 10 eur. Podľa ministerstva zdravotníctva to nebolo efektívne, lebo sa tak v čakárni odsúvali pacienti, ktorí si prednostné ošetrenie nemohli dovoliť zaplatiť. Toto by sa od 1. januára nemalo stávať.

Maximálna úhrada v ambulancii bude 30 eur

Doplnkové ordinačné hodiny budú môcť lekári zavádzať najskôr od 13. hodiny a ich rozsah nebude môcť presiahnuť 30 percent schválených ordinačných hodín v týždni. Rovnako počet ľudí vyšetrených v rámci nich nesmie prekročiť 30 percent z celkového počtu osôb vyšetrených v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Zároveň platí, že zdravotná starostlivosť musí byť poskytnutá najneskôr do 20 dní od objednania.

Elektronické objednávanie

Aby vedelo ministerstvo skontrolovať, či ambulancie dodržiavajú stanovené pravidlá, na vyšetrenie v poobedných hodinách sa bude dať objednať iba elektronicky. Koľko si pacient za služby lekára zaplatí, sa bude odvíjať od konkrétneho typu vyšetrenia. Spoplatnené nebudú lieky, laboratórne vyšetrenia či napríklad vyšetrenia na röntgenoch, MR a CT prístrojoch.

