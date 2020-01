V Banskej Bystrici sa nedohodli, prímestské linky premávať nebudú

24.01.2020, 16:59 | TASR

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval v piatok predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera, aby neustále rokoval s dopravcom SAD Zvolen a vyriešil vzniknutú situáciu. Ak to nebude schopný vyriešiť, pripustil, že sa na to ako predseda vlády pozrie.

Podotkol však, že ak žiada o pomoc premiéra, poukazuje na svoju „neschopnosť“, keďže tieto záležitosti patria do kompetencie predsedu samosprávneho kraja.

Do tejto situácie sa podľa P. Pellegriniho dostal J. Lunter sám tým, ako reaguje, rokuje či nerokuje s predstaviteľom privátnej SAD, kde má štát síce podiel, ale nemá väčšinu, a nemôže tak rozhodnutie majoritného akcionára zmeniť.

„Preto ho vyzývam, aby namiesto toho, ako sa pokúša mne dovolať, a namiesto toho, aby míňal čas a písal listy dnes a expresne mi ich tu doručoval, aby si sadol za rokovací stôl a aby zabezpečil všetko na to, aby doprava ľudí nielen do práce, ale aj do nemocníc, aj do škôl od pondelka fungovala a aby sa SAD Zvolen vyhla týmto aktivitám, ktoré oznámila, že od soboty prestane poskytovať prímestskú dopravu. Je to zodpovednosť pána župana,“ zdôraznil premiér.

Vedenie BBSK a Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Zvolen sa v piatok ani po viac ako dvojhodinovom spoločnom rokovaní v Banskej Bystrici nedohodli. Znamená to, že od soboty až do odvolania nebude premávať drvivá väčšina prímestských liniek v kraji. Je to reakcia na dlhodobý spor s vedením samosprávneho kraja o financovanie prímestských spojov.

Doprava bude zabezpečená len na spojoch s takzvanou vnútroobecnou obsluhou, na ktoré mesto Detva finančne prispieva spoločnosti SAD Zvolen. Tieto sú v aktuálnych cestovných poriadkoch označené poznámkou „p“. Spoje sú už zverejnené na internetovej stránke mesta.

Väčšina prímestských spojov ale jazdiť nebude. Problém tak budú mať napríklad študenti, ktorí využívajú autobusy na cestu z Detvy či Hriňovej do Zvolena, ktorí si tak musia nájsť inú prepravu. Podobný oznam so zverejnením dotknutých spojov, má aj mesto Hriňová. Mesto však na linkách Hriňová ZŤS – Blato a Zánemecká za zrušené spoje dočasne zabezpečí náhradnú prepravu.

„Pri spojoch, ktoré zabezpečujeme formou náhradnej prepravy, je možné, že bude dochádzať k niekoľkominútovému meškaniu, ale máme prísľub od náhradného prepravcu, že tieto prepravy určite budú vykonané,“ uvádza internetová stránka mesta.