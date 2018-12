V Bratislave kolabuje doprava. MHD môže meškať takmer hodinu

20.12.2018, 15:27 | TASR

Aktuálne meškanie bratislavskej MHD sa z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok pohybuje od 10 do 50 minút. Na webovej stránke o tom informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý obnovil premávku niektorých autobusových a trolejbusových liniek, pričom trasy viacerých sú stále odklonené a zmenené.

DPB obnovil premávku autobusových liniek č. 43 na konečnú zastávku Lesopark, č. 63 do Lamača a trolejbusových liniek č. 202, 207 a 212 po pôvodných trasách. „Dispečing DPB vyhlásil celomestský zásah na čistenie obratísk, tratí a zastávok MHD, ktoré má v správe,“ uvádza webová stránka.

Stella centrum informuje o viacerých dopravných nehodách v hlavnom meste, napríklad v križovatke Vajanského a Dostojevského, za letiskom na Ivanskej ceste, v smere do centra či na Gagarinovej pri výjazde z Hraničnej v smere do centra.

Kolóny sa tvoria na Račianskej v smere do mesta, na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom i na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy. Sneženie a poľadovica komplikujú dopravu v Bratislave od predpoludňajších hodín.