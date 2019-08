V Bratislave pribudne nová električková linka s číslom 7

31.08.2019, 09:20 | TASR

Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa od pondelka (2. 9.) do prevádzky novú električkovú linku 7. Jej trasa bude začínať na prestupnom uzle integrovanej dopravy pri železničných staniciach Vinohrady a Predmestie. Cestujúcich odvezie k prestupným uzlom Račianske mýto, Blumentál a na Hlavnú stanicu.

Po Račianskej ulici tak bude premávať historicky najvyšší počet električiek. Električkové linky 3 a 7 tu spoločne vytvoria 120-sekundový interval.

Vďaka novej linke sa na Račianskej radiále navýši celková prepravná kapacita električiek oproti prázdninovému režimu zhruba o 70 percent. DPB je na tejto trati pripravený odviezť 9000 cestujúcich za hodinu.

„Budeme spoločne s magistrátom sledovať vyťaženie električiek a ak by kapacitne nestačil ani nový model prevádzky, budeme riešiť možnosť predĺženia ranných spojov linky 7 až na konečnú do Rače,“ informoval TASR manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický. Linka 7 bude premávať v čase najväčších prepravných nárokov, teda cez pracovné dni ráno od 5.30 do 9.00 hodine a popoludní od 14.00 do 18.00 hodine.

Zmeny sa chystajú aj v ostatných častiach mesta. Električku linky 2 v plnej miere nahradí priame spojenie s centrom linkou 4. Zachované bude aj priame spojenie medzi Železničnou stanicou Nové Mesto a Hlavnou stanicou, a to rýchlejšími vlakmi linky S70, v ktorých vďaka integrovanej doprave platia rovnaké električenky a cestovné lístky na MHD, ako v električkách, autobusoch a trolejbusoch.

„V polovici septembra DPB posilní prevádzku autobusov 31 a 39, ktoré vozia študentov z centra mesta na vysokoškolské internáty. Od 15. septembra bude premávať aj špeciálny autobus 131, ktorý počas nedieľ a sviatkov bude voziť študentov z Hlavnej stanice expresne až k internátom v Slávičom údolí,“ spresnil M. Žarnovický. Prevádzka sa obnoví i na linke 184 z Hroboňovej na Ekonomickú univerzitu.