V Bratislave pripravujú lietadlá pre dopravu baníkov v Austrálii

05.02.2020, 17:55 | Ján Blažej

V lakovníckej firme v britskom Norwichi tento sto miestny Fokker F 100, výrobok dnes už nejestvujúceho skrachovaného holandského leteckého výrobcu Fokker, dostal atypické pomaľovanie. Pripomína historický prelet pilota Sira Charlesa Edwarda Kingsforda Smitha z Austrálie do Veľkej Británie v roku 1931. Je to prvé z lietadiel, ktoré tento rok rozširujú flotilu fokkerov austrálskej regionálnej leteckej spoločnosti Alliance Airlines. Málokto však na Slovensku tuší, že rozširovanie flotily sa deje aj v Bratislave.

Ešte pred premaľovávaním v Norwichu dostal totiž predpísané opravy, úpravy a vybavenie na prevádzku v Austrálii v bratislavskom špecializovanom údržbovom stredisku Austrian Airlines Technik. Potom sa vrátil do Bratislavy a o pár dní odletel do Brisbane.

Pretože má dolet do 3 170 kilometrov, muselo kvôli dotankovávaniu paliva pristávať na šiestich letiskách - v Egypte, Spojených arabských emirátoch, Indii, Malajzii, Indonéziu a v Austrálii. Potrebovalo na to 24 hodín čistého letového času, ale posádka mala na trase predpísaný povinný odpočinok, tak cesta trvala až päť dní.

Z rúk do rúk

Lietadlo má už 26 rokov a pestrý „životopis“. V roku 1994 ho vyrobil Fokker pre regionálne linky veľkej spoločnosti American Airlines, ktoré si objednali spolu 75 fokkerov. Keď sa Američania rozhodli flotilu modernizovať, v roku 2004 fokkery rozpredali a pätnásť z nich kúpil rakúsky národný dopravca Austrian Airlines.

Jeden z nich práve ten, ktorý sa tento rok dostal cez Bratislavu do Austrálie, v roku 2006 pol roka lietal aj na linky spoločnosti Slovak Airlines, v ktorej mali Austrian Airlines majoritu. Rakúske manažovanie však nemalo úspech a slovenské aerolínie skrachovali.

Aj Austrian Airlines po čase modernizovali flotilu a rozhodli sa fokkery nahradiť úspornejšími modernejšími brazílskymi lietadlami. S fokkermi však urobili dobrý biznis. V roku 2015 ich predali do Austrálie, ale dobrý obchod urobili aj Alliance Airlines.

Za zvyškovú cenu 15 miliónov amerických dolárov (vtedy približne 14,1 milióna eur) totiž kúpili v Rakúsku nielen pätnásť F 100, ale aj šesť ďalších menších (sedemdesiatmiestnych) F 70. Vozia nimi baníkov a ďalší personál austrálskych ťažobných spoločností na dve desiatky letísk v blízkosti najväčších baní na kontinente.

Navyše ich prenajímajú aj cestovným kanceláriám, športovým klubom, veľkým firmám, usporiadateľom výstav a kongresov i vláde na lety nielen po Austrálii, ale aj na Nový Zéland, do juhovýchodnej Ázie i na ostrovy v Pacifiku. Postupne z rôznych zdrojov nakúpila až 45 starších fokkerov oboch typov, a za ostatných päť rokov okrem rakúskych aj päť lietadiel zo Švajčiarska. Vlastní dokonca aj fokker, ktorý vozil holandskú kráľovskú rodinu a členov vlády.

Slovenská dcéra

Štyridsiatym šiestym fokkerom vo flotile sa stane F 100, jediný, ktorý patrí spoločnosti Alliance Aviation Slovakia, stopercentnej dcére austrálskych Alliance Airlines. Tá však nelieta. Vznikla v Bratislave koncom roku 2015, aby sa stala vlastníkom a správcom niekdajších rakúskych fokkerov, ktoré zo Schwechatu presťahovali na letisko M. R. Štefánika. Tam postupne dostávajú pred sťahovaním do Austrálie farby budúceho dopravcu a u Austrian Airlines Technik úpravy. Prvé, čo odletelo tento rok, čakalo v Bratislave od novembra 2016, kým prišlo na rad.

Bratislava mala byť podľa šéfa aerolínií aj konateľa ich slovenskej dcéry Scotta Alexandra McMillana miestom, odkiaľ by mohli časť lietadiel prenajímať aj záujemcom z Európy. Zatiaľ sa však nijaký prenájom na starom kontinente neuskutočnil, nuž fokkery postupne odlietajú do Austrálie. Tam by mohli lietať ešte sedem až desať rokov, hoci už majú vyše 25 rokov.