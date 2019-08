V Brazílii uhynulo vyše pol miliardy včiel. Problémy má aj zvyšok sveta

21.08.2019, 08:47 | TASR

Za uplynulé tri mesiace uhynulo v Brazílii viac ako 500 miliónov včiel. V štáte Rio Grande do Sul sa našlo 400 miliónov uhynutých včiel, pričom masový úhyn hlásili včelári v štyroch štátoch. Ako v utorok informovala spravodajská stanica BBC, odborníci vinia používanie pesticídov, teda prostriedkov na ničenie hmyzu alebo buriny.

Včely majú dôležitú úlohu v potravinovom reťazci – približne jednu tretinu potravín, ktoré konzumujeme, opeľujú najmä včely. Hlavnou príčinou úhynu týchto včiel je používanie látok obsiahnutých v pesticídoch, ktoré sú v Európe zakázané, ako sú neonikotinoidy a fipronil.

Členské štáty Európskej únie sa vlani v apríli dohodli na úplnom zákaze používania troch neurotoxických látok (klotianidín, imidakloprid a tiametoxán, známe pod spoločným označením neonikotinoidy).

K opatreniu došlo na základe vedeckej štúdie, ktorá dokázala, že tieto látky sú škodlivé pre včely. V tom istom roku však Brazília aj napriek odporu ochranárov životného prostredia zrušila obmedzenia týkajúce sa pesticídov.

Podľa organizácie Greenpeace sa používanie pesticídov v Brazílii zvýšilo, pričom za posledné tri roky bolo v krajine zaregistrovaných 193 výrobkov obsahujúcich chemikálie, ktoré sú v EÚ zakázané.

Krajina pesticídy používa, pretože jej hospodárstvo je veľmi závislé od poľnohospodárstva. Situácia sa pre včely priaznivo nevyvíja ani inde vo svete. V Spojených štátoch včelári vlani prišli o štyri z desiatich včelstiev. Príčinou tohto úhynu bola najhoršia zima v histórii meraní.

V Rusku hlásili masové úhyny včiel v 20 regiónoch, pričom tamojšie úrady varujú, že produkcia medu môže klesnúť až o 20 percent. V novembri 2018 v Juhoafrickej republike uhynul údajne vinou fipronilu najmenej jeden milión včiel. Za posledných 18 mesiacov hromadné úhyny včiel tiež hlásili krajiny ako Kanada, Mexiko, Argentína a Turecko.

Ako uviedol Svetový fond na ochranu prírody (WWF), na lepšiu ochranu populácie včiel by sa mala používať už viac v poľnohospodárstve nevyužívaná pôda a pri väčšej urbanizácii by malo vznikať viac mestských zelených plôch. Mnohé organizácie ako Greenpeace a Friends of Earth (Priatelia Zeme) však tvrdia, že na to, aby sa zabránilo úhynu včiel, je nevyhnutný zákaz škodlivých pesticídov.