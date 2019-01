Prečo médiá prikrášlili dáta o triedení odpadu a ako je to naozaj

31.01.2019 | Ján Kováč

Pred pár dňami sa do médií dostala správa, podľa ktorej dosiahlo Slovensko výrazný pokrok v triedení a recyklácii odpadu. Realita je ale skôr opačná. Krajina má napriek masívnym dotáciám do odpadového hospodárstva vážny problém s plnením kľúčových cieľov. Hrozia jej za to pokuty od Európskej komisie, ale to je to najmenej. Nakladanie s odpadmi ovplyvňuje kvalitu vzduchu, vôd, a teda aj zdravie a životnú úroveň obyvateľov. V najnovších dátach o odpadoch, ktoré zverejnilo ministerstvo životného prostredia, vidno aj pozitíva, ale krajina musí zabrať, aby si splnila svoje záväzky.