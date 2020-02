V deň uväznenia chystal Kočner odlet zo Slovenska. V Chorvátsku ho čakala jachta

07.02.2020, 07:14 | TREND.sk

„Zdravím. Na pondelok poobede by ste mali voľné lietadlo? Ďakujem.“ Takto v deň svojho vzatia do väzby obžalovaný z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Marian Kočner vybavoval svoj odlet z Bratislavy do Chorvátskeho Splitu.