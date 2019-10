V Hongkongu to znova vrelo. Demonštranti pritvrdili

07.10.2019, 08:11 | TASR

Tisíce demonštrantov vyšli v nedeľu do ulíc Hongkongu, nerešpektujúc zákaz nosenia masiek zakrývajúcich tvár, a vyvolali zrážky s políciou, pouličné bitky a vandalizmus, informovala agentúra AFP.

Dav ľudí pochodoval v daždi v uliciach a vyjadroval nespokojnosť s výnimočnými opatreniami z koloniálnych čias a so zákazom nosenia tvárových masiek počas verejných zhromaždení, ktorý v piatok vydala správkyňa Hongkongu Carrie Lamová.

Násilie prepuklo, keď polícia na rozohnanie davu použila slzotvorný plyn a dostala sa do potýčok s tvrdým jadrom demonštrantov na viacerých miestach ostrova. Demonštranti podľa AFP vyplienili budovy, v ktorých sídli vláda a zničili viacero čínskych bánk a staníc metra.

C. Lamová v piatok povedala, že správa Hongkongu bude musieť vzhľadom na pokračujúce násilie v uliciach mesta prikročiť k výnimočným opatreniam z koloniálnych čias.

Prodemokratickí zákonodarcovia v nedeľu na najvyššom súde žiadali zrušenie zákazu a tvrdili, že výnimočné opatrenia obchádzajú legislatívu a sú v rozpore s ústavou Hongkongu. Sudca však ich požiadavky zamietol.

Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu C. Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona Lamová oficiálne oznámila 4. septembra.

Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo „vzbury“, ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.