V Moskve kvôli požiaru na palube núdzovo pristálo lietadlo

Na palube lietadla sa podľa aktualizovaných informácií nachádzalo 73 cestujúcich a päť členov posádky. Medzi 13 obeťami tvrdého núdzového pristátia lietadla Suchoj Superjet 100 (SSJ) v Moskve sú aj dve deti. Potvrdil to ruský Vyšetrovací výbor, ktorý sa tragédiou zaoberá.

Ruské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dnešné letecké nešťastie si vyžiadalo aj sedem zranených.

Stav dvoch z nich označujú lekári za vážny. Zranenia ďalších dvoch osôb sú stredne ťažké. Troch ďalších ľudí lekári ošetrili ambulantne, ponúkanú hospitalizáciu odmietli.

V dôsledku tejto tragédie, ktorá sa odohrala na letisku Šeremetievo, bolo na letiskách v Moskve zrušených alebo mešká viac ako sto letov. Časť lietadiel, ktoré mali pristáť na letisku Šeremetievo, presmerovali na Vnukovo či Domodedovo.

#Russia #Moscow the plane that crash landed while on fire at Sheremetyovo airport is reported to be a Sukhoi Superjet-100 pic.twitter.com/CC5NHLGcZb