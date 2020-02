V Rakúsku potvrdili už sedem prípadov nákazy koronavírusom

29.02.2020, 10:10 | TASR

Celkovo siedmy prípad nákazy novým druhom koronavírusu v Rakúsku potvrdili v piatok neskoro večer v spolkovej krajine Štajersko. Bližšie informácie by mali tamojšie úrady zverejniť v sobotu dopoludnia v krajinskej metropole Graz, informovala agentúra APA.

Podľa oficiálne nepotvrdených informácií denníka Kleine Zeitung je nakazenou osobou Štajerčanka, ktorá bola na dovolenke v severnom Taliansku.

Následne sa u nej prejavili prvé príznaky a pri vyšetrení v nemocnici v Grazi bol jej test na koronavírus pozitívny.

Len v piatok popoludní prišli správy o nákaze viedenského stredoškoláka. Ide o syna infikovaného manželského páru z rakúskej metropoly, ktorých dcéra sa však ochorením nenakazila.

Mladík z Viedne je študentom arcibiskupského gymnázia v Hollabrunne. Okresné úrady krátko nato avizovali umiestnenie štyroch učiteľov a 23 žiakov do domácej karantény, v ktorej by mali zotrvať do 11. marca.

Prvú nákazu v Rakúsku potvrdili vo štvrtok vo Viedni u muža vo veku 72 rokov, hospitalizovaného ešte začiatkom minulého týždňa s klasickými príznakmi chrípky v nemocnici Rudolfstiftung. Vo štvrtok ho preložili do Nemocnice cisára Františka Jozefa, ktorá sa špecializuje na podobné vírusové ochorenia.

U 181 nemocničných pracovníkov, ktorí s ním mohli prísť do kontaktu, boli testy na vírus negatívne. Naďalej však nie je objasnené, kde sa tento muž nakazil.

V rovnakej nemocnici je hospitalizovaný zmienený manželský pár s infikovaným synom. Celá rodina bola na dovolenke v talianskom regióne Lombardsko, ktorý je najhoršie postihnutým v Európe.

Koronavírusom je infikovaný aj taliansky pár v Innsbrucku. Zdravotný stav oboch Talianov je podľa správy APA naďalej dobrý.

V Rakúsku do piatkového popoludnia podľa ministerstva zdravotníctva vykonali testy u 763 ľudí. Boli medzi nimi aj minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg a členovia jeho delegácie, u ktorých boli testy po návšteve Iránu negatívne. Ochorenie Covid-19 sa nepotvrdilo ani u novinára z tejto delegácie, ktorý po návrate vykazoval príznaky vírusovej infekcie.

Kancelária rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza v sobotu ráno oznámila, že jeho návštevu v USA „odložil Biely dom z dôvodu celkovej situácie okolo koronavírusu“.

S. Kurz mal odcestovať s viacerými ministrami do Washingtonu v nedeľu a v utorok ho mal už po druhý raz v Bielom dome prijať prezident Donald Trump.