V tradičnej rodine podľa Danka je priestor aj pre milenku

29.01.2020, 14:00 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

Názor | Bozkávam vás úplne všade – hovorí Andrej Danko na zverejnenej nahrávke jeho telefonátu s Kočnerovou volavkou Alenou Zsuzsovou. Počas niekoľkých minút záznamu si dohadujú stretnutia a dychtivo sa tešia na osobný kontakt. Zverejnenie ich komunikácie považuje líder SNS za porušenie ľudských práv. Umožniť verejnosti vypočuť si, čo tento „ochranca tradičných hodnôt“ rozpráva a koná v súkromí, však má svoje rácio. Andrej Danko má právo na súkromie, ale už by nikdy nemal moralizovať o tradičnej rodine.

Aj politik je človek a má právo na svoj súkromný život, ktorý sa nemusí páčiť iným. Môže sa opiť, môže sa rozviesť, môže mať milenky a potajomky sa obliekať do ženských šiat. Pokiaľ tým nikomu neubližuje, neporušuje zákon a nezneužíva verejné zdroje, je to jeho vec a nie je dôvod na mediálny záujem.

Andrej Danko sa snaží navodiť dojem, že aj jeho kompromitujúci telefonát s Alenou Zsuzsovou je z tejto kategórie hriechov. Bráni sa tým, že to bola len „nezáväzná frivolná konverzácia a súkromný flirt“. Neriešili vraj spolu žiadne politické témy.

Neprehliadnite Danko telefonoval so Zsuzsovou. Nahrávky našli v Kočnerovom telefóne

Rozprávali sa o intímnych veciach a dohovárali sa na stretnutí

Na jeho obranu už vystúpil aj Robert Fico, ktorý na zázname nepočuje nič, čo by malo byť predmetom verejného záujmu. Nepochybne má pochopenie pre slabosť svojho koaličného partnera, lebo aj on musel v minulosti vysvetľovať, ako sa bývalá topless modelka stala jeho osobnou asistentkou vyplácanou z verejných zdrojov.

Flirt ženatého muža

Šéf Smeru si pri obhajovaní lídra SNS nezabudol kopnúť do médií, ktoré vraj len chcú poškodiť súkromný život Andreja Danka. V skutočnosti si ho už dávno poškodil on sám, čo napokon sebakriticky priznal pre bulvárne médiá, keď v roku 2015 komentoval svoj rozvod. Podľa vlastných slov mal na rozpade ich manželstva hlavnú mieru on sám, lebo povýšil svoju prácu nad rodinu.

Už vtedy sa zároveň objavovali špekulácie, že za to v skutočnosti mohla iná žena a dnes sa predseda SNS verejne priznal, že

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť