V Žiline prijali dvoch pacientov s podozrením na koronavírus. Boli v Číne

30.01.2020, 16:37 | TASR

Čína vo štvrtok hlási dosiaľ najväčší nárast počtu súvisiacich úmrtí za jediný deň. Prípady nakazenia sú potvrdené už v najmenej 15 krajinách, pričom len v samotnej Číne už vírusu podľahlo 170 ľudí. Aktualizované údaje zvyšujú celkový počet potvrdených infekcií v Číne na najmenej 7711. Najviac postihnutou je provincia Chu-pej, kde leží epicentrum šírenia vírusu - mesto Wu-chan.

Aktualizované o 21:30: Do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline prišli vo štvrtok dvaja Slováci, ktorí mali po návrate z Číny príznaky koronavírusu. TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

Svetová zdravotnícka organizácia medzitým vyhlásila stav globálnej zdravotnej hrozby. Ide skôr o opatrenie, aby sa mali na pozore najmä krajiny s nižším hygienickými a zdravotníckymi štandardmi.

Južná Kórea potvrdila vo štvrtok dva nové prípady výskytu uvedeného vírusu, ako aj prvý potvrdený prípad jeho prenosu z človeka na človeka. Celkovo tak v Južnej Kórei potvrdili šesť prípadov nakazenia.

Zaseknutí na lodi

Približne 7-tisíc cestujúcich a členov posádky uviazlo vo štvrtok v talianskom prístave Civitavecchia na výletnej lodi, na ktorú uvalili karanténu vzhľadom na podozrenie, že dvaja z prítomných ľudí sú nakazení potenciálne smrtiacim novým druhom vírusu. Agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na talianske zdravotnícke úrady a médiá.

Podozrenie sa týka čínskeho páru, ktorý priletel 25. januára z Hongkongu do Milána a následne nastúpil v Civitavecchii na výletnú loď Costa Smeralda. Spoločnosť Costa Crociere, ktorá plavidlo prevádzkuje, potvrdila, že cestujúcich a posádku držia v izolácii.

Zatvárajú hranice a vracajú späť

Rusko uzatvára svoju hranicu s Čínou s cieľom predísť šíreniu vírusu. Vo štvrtok to na zasadnutí vlády oznámil ruský premiér Michail Mišustin, píše agentúra AFP.

České ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok s okamžitou platnosťou pozastavilo vydávanie víz občanom Čínskej ľudovej republiky. V samotnej Číne ani neprijíma nové žiadosti o vydávanie víz. Riešia tiež evakuáciu českých občanov.

Občania Nemecka žijúcich vo Wu-chan sa vrátia domov nadchádzajúcu sobotu. Pre agentúru DPA to vo štvrtok uviedol jeden z nich. Nemenovaný inžinier v telefonáte spomenul, že konzulárni pracovníci informovali príslušné osoby, aby sa dostavili na wuchanské letisko, odkiaľ budú dopravení do Frankfurtu nad Mohanom.

Volkswagen predlžuje odstávku

Nemecký koncern Volkswagen plánuje pre vypuknutie epidémie koronavírusu v Číne predĺžiť odstávku výrobných liniek. Jeho spoločný podnik so Shanghai Automotive Group (SAIC) mal pôvodne začať pracovať v pondelok 3. februára po skončení novoročných čínskych prázdnin. Podľa údajov spoločnosti budú linky stáť minimálne do 10. februára. Výroba v ďalšom spoločnom podniku s First Automotive Works (FAW) sa neobnoví pred 9. februárom.

Ďalšie rozhodnutie bude závisieť od vývoja epidémie: „Spoločnosť bude schopná preveriť, ako sa to vyvíja a prijať potrebné opatrenia,“ uvádza VW. Podľa neho dodávateľský reťazec funguje podľa plánu, keď sa výroba obnoví. Plánované dodávky vozidiel klientov sú zatiaľ nezmenené.