Väčšina nemeckých bánk už účtuje klientom záporné úrokové sadzby z vkladov

19.11.2019, 12:15 | TASR

Takmer 60 percent nemeckých bánk už účtuje záporné úrokové sadzby z vkladov firemným klientom. A viac ako 20 percent robí to isté aj retailovým klientom. Ukázal to prieskum nemeckej centrálnej banky Bundesbank, ktorý je jedným z najjasnejších údajov o tom, koľko veriteľov spoplatňuje zákazníkom vklady peňazí, keďže Európska centrálna banka (ECB) v polovici septembra znížila úrokové sadzby hlbšie do záporného teritória.