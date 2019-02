Vadalovci a Rodovci chystajú protiútok a Výbohovci kúpili „Hirošimu“

01.02.2019, 19:35 | Branislav Benčat | © 2019 News and Media Holding

Vážení čitatelia,

o rodinách Vadalovcov a Rodovcov sa väčšina Slovákov dopočula až po zavraždení novinára a jeho snúbenice. Ján Kuciak ich spomínal vo svojej poslednej reportáži o pôsobení talianskej mafie na Slovensku a jej prienikoch na politikov. Následne boli spájaní s jeho vraždou, s obchodom s drogami či s podozrivým čerpaním veľkého balíka eurofondov. Antonino Vadala, hlava celého klanu, bol síce vydaný do Talianska, no ďalším členom klanu sa zo Slovenska nechce a tvrdia, že si plánujú aspoň časť tunajších biznisov ponechať. Dokonca sa údajne chystajú na protiúder voči štátu. Na to, čo všetko sa okolo agrobarónov v súčasnosti deje, sa v téme týždňa pozrel Ivan Haluza.

V redakcii máme k dispozícii dokumenty, ktoré potvrdzujú, že Finančné riaditeľstvo vrátilo jednej spoločnosti pol milióna eur, čo predstavovalo zaplatenú sumu preddavkov na daň z emisií z roku 2011. Úspešná firma k tomu od daniarov vysúdila aj úroky vo výške viac ako 283-tisíc eur. Podobne úspešná bola aj iná spoločnosť. Takýto precedens otvára cestu ďalším desiatkam firiem, ktoré za rok 2011 odviedli štátu bezmála 40 miliónov eur na 80-percentnej dani z predaja nadbytočných emisných povoleniek. Viac sa dočítate v článku Miliónový účet za emisnú daň. Štát platí aj s úrokmi.

SNS zbrane do rúk nepatria, píše výstižne v editoriáli k aktuálnemu číslu Lukáš Kvašňák. V článku o modernizácii armády sa pozrel na armádne nákupy pod hlavičkou národniarov. A ako asi tušíte, v poriadku nie sú. Padá na ne tieň podozrenia z netransparentnosti, neodbornosti a nekoncepčnosti.

„Jediné šťastie s Trumpom je, že je hlúpy a lenivý. Keby bol inteligentný a energický ako Putin, mali by sme problém. Pretože by bol rád tyranom ako Putin,“ hovorí v rozhovore profesorka ekonómie z Harvardu Deirdre McCloskey, ktorá často kritizuje kolegov ekonómov. Vysvetľuje v ňom aj to, ako vidí budúcnosť ľudstva v ére strojov a technológií a prečo sa starší Slováci nedajú presvedčiť o tom, že za socializmu naozaj nebolo lepšie.

Výbohovci kúpili ružinovskú „Hirošimu“ a jedno z najväčších stavenísk v Bratislave by sa malo zmeniť na architektonický skvost. Aspoň podľa sľubov spoločnosti, ktorá získala nákupný komplex Yosaria Plaza a stojí za ňou aj Miroslav Výboh. O stavbe, ktorá sa bude vymykať ostatným, sa však v tomto prípade hovorilo už pred rokmi.

Branislav Benčat