Vallo chce šéfov meststkých podnikov cez výberové konania. Poslanci stále tlačia na nominantov

26.12.2018, 12:23 | TASR

Noví šéfovia bratislavských mestských podnikov majú vzísť z transparentných výberových konaní. Deklaruje to nový primátor hlavného mesta Matúš Vallo, ktorý chce, aby vo vedúcich funkciách sedeli odborníci. Niektorí mestskí poslanci sú však skôr zástancami nominácií.

Primátor avizuje, že nastane zmena na čele kľúčových mestských firiem, a to Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Dopravného podniku Bratislava i Odvozu a likvidácii odpadu.



V predstavenstvách mestských spoločností majú podľa Valla sedieť odborníci, vybratí na základe výberových konaní a v dozorných radách poslanci i odborná verejnosť. „Pripravili sme spolu s odborníkmi manuál, podľa ktorého by mali prebiehať výberové konania do mestských firiem a organizácií. Tento materiál by sme chceli začiatkom roka 2019 predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu,“ povedal.

Ak manuál odobrí mestský parlament, bratislavská samospráva bude podľa neho hľadať nových šéfov mestských podnikov. Podľa Valla by na postoch riaditeľov mestských firiem a organizácií nemali sedieť politickí nominanti.

„Odmietam akýkoľvek tlak na to, aby to bol niekto iný, ako odborník,“ skonštatoval. Tvrdí, že nastal čas, aby spoločnosti neboli rozdelené medzi politické strany. „Práve výberové konania majú nastaviť to, že tam nebudú nominanti kohokoľvek, ale že tam budú tí najlepší odborníci,“ podotkol.



Mestský poslanec Jozef Uhler si však myslí, že je v tomto smere omnoho lepšie prevziať osobnú zodpovednosť. „Hneď, ako spravíme takzvané transparentné výberové konania, tak finančníci sa už len teraz tešia a dajú tam takých manažérov, s takými životopismi, ktorých nebudeme vedieť odmietnuť. V skutočnosti to ale nebude v rukách mesta a nikto za to nebude niesť politickú zodpovednosť,“ povedal pre TASR s tým, že rôzne finančné skupiny majú rôzne záujmy.



Mestský poslanec Radovan Jenčík je zástancom nominácií, lebo vďaka ním je jasné, kto je za konkrétneho nominanta zodpovedný a dajú sa hneď vyvodiť dôsledky. „Keby si primátor vymenoval svojich generálnych riaditeľov, vedeli by sme, že za nich je zodpovedný on sám. Jednotlivé poslanecké kluby by mali svojich riaditeľov, za ktorých by zodpovedali. Keď komisia vyberie šéfa ktoréhokoľvek podniku, kto preberá za neho zodpovednosť?“ opýtal sa.

Neprehliadnite Vallovi sa v zastupiteľstve rysuje väčšina, jeho klub od volieb narástol

Pred voľbami sa k Teamu Vallo hlásilo 13 poslancov, teraz ich je 16

Viceprimátorka Tatiana Kratochvílová uviedla, že jej záleží na kvalitných výberových konaniach, postavených hlavne na profesionalite ľudí, ktorí budú zodpovedať za mestské firmy. Podľa mestského poslanca Jána Hrčku záleží, akým spôsobom bude kreovaná výberová komisia, akí kandidáti sa prihlásia a akí budú víťazní kandidáti. Upozornil, že o nich nakoniec bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

„Pokiaľ by bol vybratý dobrý človek, tak mi je to jedno, či je politicky nominant, alebo bol vybratý transparentným výberovým konaním. Dôležité je, aby bol správny človek, na správnom mieste,“ podotkol.