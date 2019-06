Vallo má odvahu. Presadil nedokonalé, ale potrebné parkovanie

29.06.2019, 11:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Názor | Matúšovi Vallovi sa nedá uprieť odvaha, s akou sa vrhol na citlivú tému parkovania v hlavnom meste. Pohoreli na nej bývalí primátori Bratislavy Ivo Nesrovnal aj Milan Ftáčnik. Nový primátor získal na svoju stranu aj spočiatku nedôverčivých poslancov niektorých mestských častí a podarilo sa mu schváliť parkovaciu politiku všetkými 45 volenými zástupcami.

V prvom rade treba povedať, že je dobré, že parkovaciu politiku pretlačil M. Vallo na začiatku svojho funkčného obdobia. I keď začne platiť až v roku 2021 (dúfajme).

Ak by so spustením otáľal, nemuselo by sa nový systém podariť spustiť do konca volebného obdobia. Presne takto dopadol jeho predchodca.

Odvaha s nedokonalým plánom

Odvaha M. Vallovi nechýbala ani v tom, že prezentoval nedokonalé riešenie, ktoré bolo zbombardované spŕškou pripomienok od mestských častí, ale aj od občanov Bratislavy.

Expert IBM pre dopravu a národnú infraštruktúru Miroslav Holécy nedávno pre TREND povedal, že mesto by sa nemalo báť zaviesť službu, ktorá nie je 100-percentne vyskúšaná. Ide skôr o interakciu a komunikáciu.

Mesto má dať možnosť ľuďom službu komentovať a pýtať sa ich na vylepšenia. A to presne M. Vallo urobil. Doprava je totiž živý ekosystém a aj parkovací systém sa môže dolaďovať za jazdy. Je to vždy lepšie ako dva či tri roky pracovať na jeho cibrení a potom zistiť, že finálny návrh aj tak neprejde.

Ústupky sú len kozmetické

Samozrejme cesta k pretlačeniu plateného parkovania nebola a nebude bez odrenín a ústupkov. Zatiaľ ich mesto veľa neumožnilo, ale aj to je dobre. Ak by cúvalo od začiatku,

