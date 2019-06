Vašečka: Fico má smolu, lebo oligarchovia s ním už nepočítajú

07.06.2019 | Eva Mihočková

Vláda so Smerom alebo úradnícka vláda - to sú dva možné scenáre, s ktorými by strany súčasnej opozície mali počítať. Peter Pellegrini ako nový predseda Smeru by mohol znížiť toxicitu vlastnej strany. Vysvetliť voličom opozície takéto spojenie by však stále mohlo byť nemožné a slovenská politická scéna by sa ďalej mohla štiepiť. Takto analyzuje aktuálne dianie sociológ Michal Vašečka, ktorý prednáša na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií a na Paneurópskej vysokej škole. Pozrite si nový diel relácie Otvorene.