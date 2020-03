Vedci otestovali, čo znesie vírus. Drsná predpoveď, koľko budeme musieť vytrpieť

21.03.2020, 16:30 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Záložky na víkend | Najlepšie odporúčanie odborníkov na zastavenie koronavírusu je zostať doma. Vhodné využitie hodín voľného času je na to, aby sa ľudia oboznámili s protivníkom, ktorému čelia. Prečítajte si najzaujímavejšie správy a vedecké poznatky, ktoré odhaľujú nové informácie o koronavíruse.

V záložkách na víkend sa dočítate: Čo zastaví vírus - nacionalistická izolácia alebo globálna spolupráca

Koronavírus v interaktívnych grafoch a tabuľkách

V Spojených štátoch plánujú odpúšťať splátky z hypoték

Vedci odhadli scenáre vývoja - počet obetí či dĺžku trvania preventívnych opatrení

Čo najhoršie môže spôsobiť pandémia a čo majú robiť vlády

Čo spájalo 99 percent ľudí v Taliansku, ktorí zomreli na koronavírus

Spoločenský kolaps

Bývalý hlavný ekonóm Svetovej banky Branko Milanovič pre zahraničnopolitický portál Forreign Affairs píše, že najväčšou výzvou v súvislosti s koronavírusom bude udržať spoločnosť pokope. Ako sa ekonomické vzťahy pretŕhajú pod vplyvom preventívnych opatrení, spoločnosť zažíva opak globalizácie, píše B. Milanovič.

Tí, ktorí sa nestali úplne špecializovanými, sú zvýhodnení, domnieva sa autor. „Keď si viete vyprodukovať vlastné jedlo, keď nie ste odkázaní na podporu z verejnej elektrickej siete alebo dodávky vody, ste nielen v bezpečí, keď sa tieto dodávateľské reťazce skončia, ale ste aj v bezpečí pred nákazou, pretože nemusíte prísť do kontaktu s ľuďmi, ktorí vám poskytujú služby a môžu byť nakazení. Čím menej potrebujete k životu ostatných ľudí, tým ste viac v bezpečí. Všetko, čo bolo výhodou vo vysoko špecializovanej ekonomike sa teraz stáva nevýhodou,“ dodáva B. Milanovič.

Ekonóm Branko MilanovičZdroj: Getty Images

Keď sa čoraz viac občanov prepadne pod svoju úroveň živobytia, nastáva problém. Môžu nastať nepokoje a rabovanie. Preto najdôležitejšou úlohou vlád bude zabezpečiť sociálny zmier. Inými slovami - aby sa spoločnosť nerozsypala a nezačala likvidovať samu seba. „Vyspelé spoločnosti nesmú dopustiť, aby ich osud finančných trhov zaslepil natoľko, aby pochopili, že najdôležitejšou úlohou ekonomickej politiky bude udržať silné spoločenské zväzky pod tlakom tejto neobvykle napätej situácie,“ končí svoj článok ekonóm.

Vo vzduchu vydrží štyri hodiny

Americkí vedci z National Institute of Allergy and Infectious Diseases testovali koronavírus, ako sa bude správať v bežných podmienkach. Teda v domácnostiach či v nemocničných podmienkach. Nasimulovali, ako sa rozptýli, keď si človek kýchne alebo zakašle. Informovala o tom agentúra Reuters. Štúdiu publikovali v New England Journal of Medicine. Čo zistili?

Za prvé, keď si človek nakazený koronavírusom kýchne alebo zakašle, infikované kvapky môžu nakaziť ďalšieho človek aj po minimálne troch hodinách.

