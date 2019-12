Vedec Čekan: Máme v rukách revolučnú technológiu, pomôže množstvu pacientov

12.12.2019, 15:38 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Iba hŕstka Slovákov v cudzine sa rozhodla, že svoje skúsenosti a vedomosti zo zahraničia zužitkuje na Slovensku. Vedec Pavol Čekan mal v USA rozbehnutú úspešnú vedeckú kariéru. Svoj laboratórny plášť občas vymení za oblek a pustil sa do komerčnej sféry. Nápady chce dostávať bližšie k ľuďom.

Firma MultiplexDX, za ktorou stojí vedec Pavol Čekan, sa venuje výskumu rakovine. S Vladimírom Wolfom a Petrom Kilianom založili biotechový startup a vyvíjajú technológie, ktoré majú spresniť diagnostiku rakoviny. Pacienti dostanú personalizovanú liečbu. Nebudú musieť zbytočne absolvovať náročnú chemoterapiu.

V rozhovore sa dočítate: kedy sa dostane prelomový diagnostický test na trh

ako vyzerá financovanie startupu

čo bola najväčšia chyba v biznise

prečo nedostal stimuly od ministerky Lubyovej

V USA ste mali rozbehnutú úspešnú vedeckú kariéru. Prišla prelomová technológia diagnostiky rakoviny. Prečo ste sa rozhodli založiť startup?



Bol to súhrn viacerých faktorov. Prvým bolo, že som sa chcel naozaj vrátiť domov. Uvažoval som o tom, že návrat na Slovensko by mol možný práve cez startup, skrz ktorý by som mohol pokračovať v rozbehnutom projekte ďalej.

Druhým dôvodom je, že okolo roku 2014/2015 nastal zlom a chcel som ísť viac do komerčnej sféry, kde by som vedel veci dostať rýchlejšie k ľuďom. Tretím dôvodom bolo, že som počas štúdia menil odbory a stal sa zo mňa tak trocha technológ. Bol som silný práve vo vyvíjaní nových technológií a ich zavadzaní do praxe.

Cítite sa byť v súčasnosti viac biznismen či vedec?



Uhasiť plamienok vedy je u vedca veľmi ťažké. Musím povedať, že zatiaľ sa môj čas v startupe delí na vedu a biznis. Cítim sa byť vedcom, ktorý manažuje komerčnú firmu a cítim sa ako biznismen, ktorý rieši vedecké otázky.

Kam ste sa vo vývoji technológií zatiaľ dostali?

Vo firme sme dostali diagnostickú technológiu (Multiprex 8+ na rakovinu prsníka) do štádia, keď naozaj funguje. Máme výborné preklinické dáta. Táto technológia je pripravená na klinickú validáciu na tisíckach vzoriek.

Kedy sa dostane na trh diagnostický test?



Hľadáme možnosti financovania pre klinickú validáciu a plán uvedenia na

