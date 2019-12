Čas stresu a veľkého konzumu. Prečo ľudia neznášajú Vianoce

24.12.2019, 05:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Záložky na Vianoce | Špeciálna rubrika Záložiek na víkend obsahuje mnoho zaujímavých článkov, na ktoré sa najlepšie sústreďuje, keď čakáte na Štedrú večeru a rozdávanie darčekov.

Odhliadnuc od skutočnosti, že dávanie darov medzi dvoma ľuďmi nepriamo vytvára povinnú reciprocitu a osobný dlh, existuje v rámci darčekov ďalší hazard – výskumy ukazujú, že zlý dar môže poškodiť medziľudské vzťahy.

„Výber nesprávneho daru môže byť pre vzťah riskantný, pretože hovorí, že nemáte nič spoločné,“ upozorňuje Elizabeth Dunn, kanadská profesorka psychológie, pre portál BBC, ktorý analyzoval psychologickú stránku rozdávania darčekov. Profesorka v knihe Happy Money: The Science of Happier Spending varuje, že nežiaduci dar môže negatívne ovplyvniť budúci vzťah s príjemcom.

Zdroj: Amazon

Web BBC zároveň ponúkol návod založený na výskumoch, ako vybrať vhodný darček. Prvým mýtom je, že vyššie výdavky zaručujú dobre prijatý darček. Darca má pocit, že čím je darček drahší, tým viac ho príjemca ocení, no neexistuje žiaden empirický dôkaz, že so zvyšujúcou sa hodnotou daru sa zvyšuje aj dobrý pocit príjemcu.

Ako najjednoduchší a najlogickejší spôsob, ako zistiť, čo si druhý človek skutočne želá, je spýtať sa ho. Pýtanie sa niekoho, čo presne si na Vianoce či iné sviatky želá, sa zatiaľ v spoločnosti stále vníma ako nevhodná otázka, až tabu. „A to je škoda. Všetko by bolo lepšie, keby sme ľuďom dali to, čo chcú,“ dodáva E. Dunn.

Vianočná hudba je duševné zlo

Ak pred blížiacimi sa Vianocami človek pociťuje stres, veselé cinkajúce melódie v koledách mu k uvoľneniu rozhodne nepomôžu. Pred vianočnými pesničkami v rozhovore pre televíziu Sky News varovala britská psychologička Linda Blair. Tvrdí, že počúvanie vianočnej hudby môže duševné zdravie človeka dokonca poškodiť.

Neustále vyhrávanie hudobných vianočných motívov v aute či obchodoch ľuďom pripomína, čo všetko ešte musia pred Vianocami stihnúť. „A potom jednoducho vynakladáte všetku energiu na to, aby ste to, čo vám dolieha k ušiam, nepočuli,“ dodáva L. Blair.

Najviac ohrození sú podľa nej zamestnanci obchodov, ktorí pred dokola prehrávanými vianočnými koledami a piesňami nemajú kam utiecť. Nekonečné opakovanie piesní znemožňuje, aby ich predavači vytesnili z mysle, a tí sa potom nemôžu sústrediť na nič iné. Vianočná hudba podľa psychologičky najviac dráždi, keď hrá príliš nahlas alebo príliš skoro pred Vianocami.

Sviatok konzumu

Vianočné sviatky patria k finančne najnáročnejším sviatkom v kalendárnom roku, keďže

