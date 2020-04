Veľká dohoda Apple a Google pomôže ľuďom vrátiť sa do bežného života

11.04.2020, 18:30 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Odvekí rivali, no pandémia ich spojila. Google a Apple ohlásili partnerstvo s cieľom vytvoriť spoločný systém, ktorý bude ľudí upozorňovať, či sa dostali do styku s človekom nakazeným novým koronavírusom.

Vedci sa zhodujú, že vírus tak rýchlo nepominie. Aby sa ľudia mohli aspoň čiastočne vrátiť k bežnému životu, bude potrebné vytvoriť účinný stopovací systém, ktorý dokáže spätne upozorňovať na kontakt s nakazenými jedincami. Kým v tomto smere dominujú ázijské krajiny, ich riešenia sú kvôli ochrane osobných údajov v západnom svete problematické.

S realistickým riešením prichádzajú americkí technologickí giganti. Google a Apple ovládajú pomocou svojich operačných systémov až 99 percent trhu so smartfónmi. Ich dohoda prináša možnosť, že takmer každý by sa mohol zapojiť do systému ochrany pred nákazou.

Ako bude fungovať stopovanie

Apple a Google vytvoria „nástroj na sledovanie kontaktov“. Ten budú môcť použiť spoločnosti vytvárajúce aplikácie na smartfóne. Akonáhle si tieto aplikácie nainštaluje dostatočný počet ľudí, vytvorí sa sieť mobilných zariadení, ktoré budú automaticky kontrolovať, kto je v ich blízkosti.

Kým Južná Kórea využíva na sledovanie občanov GPS, táto metóda nie je dostatočne presná. Americké technologické firmy sa dohodli na použití technológie Bluetooth. Pomocou nej je možné sledovať ostatné zariadenia Bluetooth až do vzdialenosti deviatich metrov.

Mobilné zariadenia budú navzájom komunikovať a vymenia si identifikačné kódy, ktoré budú anonymizované. Každé zariadenie si bude viesť zoznam ostatných zariadení, s ktorými prišlo za posledných 14 dní do styku.

V prípade, že by sa nejaký užívateľ systému nakazil, nahlási to do aplikácie. Tá automaticky upozorní všetky ostatné zariadenia, s ktorými prišlo za posledné dva týždne do kontaktu. Užívatelia dostanú oznámenie: „V poslednej dobe ste boli vystavený niekomu, kto bol pozitívne testovaný na Covid-19“.

Všetci užívatelia, ktorí prišli s infikovaným do styku, dostanú informáciu, ako by mali postupovať. Aplikácia bude vyhodnocovať, u koho je riziko nákazy vysoké a u koho nízke. Snahou bude znížiť počet falošne pozitívnych prípadov.

Systém bude upozorňovať na infikovaných ľudí, ktorí sa pohybovali v blízkosti menšej ako dva metre po dobu viac ako 10 až 15 minút. Podľa epidemiológov je šanca na nákazu okoloidúcich na ulici nízka.

Giganti a bezpečnosť

Apple a Google už pracujú na vývoji systému viac ako dva týždne. V polovici mája by mohol byť postúpený tvorcom aplikácií.

Plošné použitie tohto systému verejnosťou by dokázalo výrazne zefektívniť prechod zo stavu núteného uzavretia krajiny k normálnejšiemu životu. V tomto ohľade bude dôležité, koľko ľudí sa rozhodne systém využívať. Podľa prieskumu Pew Research vlastnia smartfóny v rozvinutom svete tri štvrtiny ľudí.

Apple a Google sa stanú konkurenciou nielen doteraz ohláseným aplikáciám s podobným zámerom, ale aj samotným štátom. Vytvoria decentralizovaný sledovací systém, ktorý bude zároveň zabezpečovať aj dostatočnú ochranu súkromia a osobných údajov.

„Apple a Google oznámili prístup, ktorý sa javí byť vhodným spôsobom na zníženie najhorších rizík súvisiacich so stratou súkromia a s centralizáciou,“ hovorí Jennifer Granick, expert na kybernetickú bezpečnosť.