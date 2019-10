Venezuela kvôli hyperinflácii prudko zvyšuje platy

15.10.2019, 09:59 | ČTK

Venezuela trpí hyperinfláciou, ktorú sa už roky nedarí zastaviť. Krajina pritom kedysi patrila vďaka ťažbe ropy k najbohatším v regióne.

Venezuela kvôli silnej inflácii prudko zvyšuje minimálnu mzdu. Vrátane odmien by mala čoskoro vzrásť o viac ako 350 percent na 15 dolárov mesačne. Cez Twitter to oznámil socialistický zákonodarca Francisco Torrealba. Kritici však neočakávajú, že by tento krok pomohol nejakým spôsobom zmierniť problémy obyvateľov krajiny zmietanej krízou.

V tomto kalendárnom roku ide už o tretie zvyšovanie minimálnej mzdy. Kedysi bohatá krajina vyrábajúca ropu sa prepadla do hlbokej ekonomickej krízy a trápi ju vysoký rast cien, takzvaná hyperinflácia.

Oznámenie o zvyšovaní miezd okamžite vyvolalo reakcie kritikov vlády, podľa ktorých tomuto kroku chýbajú sprievodné opatrenia, ktoré by zamedzili vysokému rastu cien. V septembri stálo napríklad celé kura v supermarkete 80-tisíc bolívarov, čo predstavuje približne štyri doláre.

Len krátkodobá úľava

„Aj naďalej sa vysmievajú pracujúcim ľuďom,“ vyhlásil líder opozície Juan Guaidó, kritik socialistickej vlády prezidenta Nicolása Madura. Upozornil tiež na to, že zvýšenie miezd neoznámil sám prezident.

J. Guaidó sa v tomto roku pokúsil zosadiť s podporou USA a ďalších krajín N. Madura z úradu. Tomu sa ale moc udržať podarilo, pomohli mu napríklad Rusko, Čína či Kuba.

Analytik konzultačnej spoločnosti IHS Global Insight Diego Moya-Ocampos vyhlásil, že ďalšie zvýšenie miezd bude mať len krátkodobý pozitívny vplyv na Venezuelčanov, ktorých trápi nedostatok potravín, liekov a palív. Rastúca inflácia zníži ich mzdy v bolívaroch na ekvivalent niekoľkých dolárov a vláda zvýšenie miezd zrejme naschvál naplánovala pred obdobím sviatkov, aby sa tak vyhla protestom.

„Je to snaha hodiť peniaze do ulíc, aby sa ľudia dostali do dobrej nálady,“ povedal D. Moya-Ocampos. Podľa neho to bude tlačiť infláciu ešte viac nahor a systematicky to podkope kúpnu silu pracujúcich.