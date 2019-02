Analytik: Venezuela už nemá so socializmom nič spoločné

01.02.2019, 16:33 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Keď Nicolásovi Madurovi vyschnú zdroje z ropy, generáli prebehnú na druhú stranu, tvrdí Petr Boháček, analytik českej mimovládnej organizácie AMO.

Prečo sa Spojené štáty začali správať tvrdo voči Nicolásovi Madurovi až teraz, keď už je pri moci už od roku 2013?

Súvisí to s blížiacimi sa voľbami prezidenta v USA. Donaldovi Trumpovi sa tvrdšia ruka hodí do kampane. Chce sa ukázať ako bojovník proti ľavičiarom, i keď venezuelský režim už nemá so socializmom nič spoločné. Je to skorumpovaný totalitný režim. Už tam nie je možná cesta politického dialógu či nenásilného riešenia. Problém môže byť, že iniciátorom silového riešenia sú USA a nie krajiny Južnej Ameriky.

Nečakali Američania len na silného opozičného lídra?

Tých silných lídrov už bolo viac, takže asi nie. I keď Juan Guaidó je mladý a perspektívny politik. USA už nechceli dlhšie čakať, lebo aj humanitárna situácia je tam už katastrofálna.

Niektorí analytici tvrdia, že ak USA stopnú import ropy z Venezuely, režim N. Madura nevydrží viac ako pár týždňov. Súhlasíte?

Áno. Dôvod, prečo sa N. Maduro drží pri moci, je, že dokázal z príjmov z ropy platiť armádu a paramilitantné skupiny. Takto im vylepšil životy v krajine, kde hrozí humanitárna kríza.

Myslíte si, že pomôže ponuka opozície na amnestiu dôstojníkom, ak prejdú na ich stranu?

Armáda nestojí na strane

