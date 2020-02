Viac mimo Číny než v nej. Prípadov koronavírusu v Európe pribúda

26.02.2020, 22:11 | TASR

Po Číne a Južnej Kórey je krajinou s najväčším výskytom osôb nakazených koronavírusom Taliansko. V Európskej únii prípady nákazy potvrdili okrem iného vo Francúzku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Chorvátsku, Belgicku, Švédsku, Fínsku, Británii a Grécku. Taliansko sa s počtom vyše 300 infikovaných ľudí dostalo už predtým na prvé miesto v Európe.

Nemecko sa podľa ministra zdravotníctva Jensa Spahna nachádza na prahu epidémie nového koronavírusu. „Musíme žiaľ priznať, že situácia sa v posledných hodinách zmenila,“ povedal J. Spahn v stredu počas telefonickej konferencie s ministrami zdravotníctva jednotlivých spolkových krajín.

Pandémia zatiaľ nevypukla, ale je dôležité, aby sme boli na túto situáciu pripravení, zdôraznil. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je podľa ministra otázne, či bude fungovať doterajšia stratégia na zamedzenie šírenia vírusu, to znamená ohraničiť ho a prerušiť reťazce jeho šírenia.

J. Spahn vyzval ministrov zdravotníctva spolkových krajín, aby preverili svoje pandemické plány a pripravili sa aj na ich možné spustenie. Spolková vláda z dôvodu šírenia koronavírusu v Nemecku zriadi krízový štáb, informovala agentúra DPA. Vo štvrtok o ňom bude informovať J. Spahn s ministrom vnútra Horstom Seehoferom.

Najnovšie prípady v Nemecku hlásili v stredu zo Severného Porýnia-Vestfálska (2), Bádenska-Württemberska (4) a Porýní-Falcka (1). Jedným z infikovaných v Bádensku-Württembersku je 60-ročný lekár z mesta Tübingen, ktorý počas uplynulého víkendu prišiel do kontaktu s ďalšími miestnymi lekármi.

Desiatku lekárov už na koronavírus otestovali a sú na pozorovaní. Vírusom sa infikovala aj jeho 24-ročná dcéra, ktorá je v izolácii. Tá nedávno navštívila talianske mesto Miláno spolu s 25-ročným mužom, ktorý je prvou infikovanou osobou v tejto spolkovej krajine.

Poslednou tamojšou nakazenou osobou je 32-ročný muž z okresu Rottweil, ktorý takisto navštívil rizikovú oblasť v Taliansku a nemal nijaký kontakt so zvyšnými troma nakazenými, oznámilo ministerstvo zdravotníctva v Stuttgarte.

Škandinávia aj Kaukaz

Takisto Nórsko potvrdilo v stredu prvý prípad nákazy koronavírusom, oznámil nórsky inštitút verejného zdravia (NIPH) s tým, že osoba, u ktorej testy koronavírus potvrdili, je v domácej izolácii. Ide o človeka, ktorý sa minulý týždeň vrátil z Číny. Podľa NIPH nie je chorý ani nevykazuje nijaké symptómy.

Rovnakú správu oznámilo aj Gruzínsko. Zároveň ide o prvý prípad infekcie v regióne južného Kaukazu. Podľa spravodajského portálu ghn.ge je infikovaným 50-ročný Gruzínec, ktorý sa vrátil do vlasti z Iránu cez Azerbajdžan. Hospitalizovaný bol na infekčnom oddelení nemocnice a jeho zdravotný stav je uspokojivý.

Aj Severné Macedónsko potvrdilo v stredu prvý prípad nákazy koronavírusom. Ide o ženu, ktorá sa nedávno vrátila z Talianska. „Pacientka bola pozitívne testovaná na koronavírus... Je prvou pacientkou v Severnom Macedónsku, ktorá mala pozitívny test na tento patogén,“ povedal minister zdravotníctva Venko Filipče s tým, že žena je v stabilizovanom stave.

Stav núdze

Litva ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu vyhlásila v stredu celoštátny stav núdze. Miestne úrady k tomuto kroku pristúpili v súvislosti s rastúcim počtom prípadov infikovania koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete a v Európe, uviedol v stredu pre agentúru BNS námestník ministerstva zdravotníctva Algirdas Šešelgis.

V Litve, členskej krajine Európskej únie, zatiaľ neboli hlásené žiadne prípady nákazy. Núdzový stav pomôže podľa vlády úradom ľahšie koordinovať prácu zodpovedných inštitúcií. Umožní to taktiež v prípade núdze rýchlu mobilizáciu štátnych zdrojov.

Viac mimo Číny ako v nej

Nový koronavírus sa doposiaľ rozšíril do vyše 45 krajín na všetkých kontinentoch s výnimkou Antarktídy. Približne 81-tisíc ľudí sa ním nakazilo, 2 770 nákaze podľahlo a viac ako 30 330 osôb sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo.

Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. V Číne epidémia podľa WHO vrcholila 2. februára a odvtedy slabne. K stredajšiemu ránu v tejto krajine zaznamenali 78 190 prípadov nákazy a 2 718 úmrtí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že v utorok po prvý raz bolo za jeden deň zaznamenaných viac nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, mimo Číny než v nej.

„Včera presiahol po prvý raz počet nových prípadov hlásených mimo Číny počty hlásené z tejto krajiny,“ vyhlásil v Ženeve riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zdravotnícka agentúra OSN zaregistrovala v utorok v Číne 411 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, zatiaľ čo zo zvyšku sveta hlásili 427 nových nakazených.

K zmene daného pomeru v počte nových prípadov došlo podľa agentúry v súvislosti s nedávnym prudkým rozšírením tohto potenciálne smrtiaceho ochorenia v Taliansku, Iráne a Južnej Kórei. Rýchlosť, akou sa koronavírus šíri v týchto krajinách, je podľa riaditeľa WHO „veľmi znepokojivá“, pričom WHO pošle podľa jeho slov cez víkend do Iránu svoj tím, aby tam vyhodnotil aktuálnu situáciu.