Vianočný zázrak. Daily Mirror ukázal titulnú stranu pre prípad výhry labouristov

Úvodnej strane pripravenej pre prípad víťazstva labouristov dominuje titulok „Vianočný zázrak“ s Corbynom vo víťaznom postoji. V záhlaví je potom na nedokončenom texte uvedené, že labouristi prekonali všetky očakávania.

Here’s a bit of unseen newspaper history - the unused ⁦@DailyMirror⁩ front page we prepared just in case the 10pm exit poll showed an unlikely Labour victory. In the bin. pic.twitter.com/oPA8w6BwA4