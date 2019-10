Turisti pôjdu na druhú koľaj. Viedeň uprednostní spokojnosť svojich obyvateľov

23.10.2019, 11:00 | ČTK

Viedeň sa už nechce usilovať o to, aby každým rokom stúpal počet nocí, ktoré turisti v meste strávia. Vyplýva to z novej stratégie na najbližších päť rokov, ktorú predstavil starosta Michael Ludwig. Hlavným merítkom úspechu má byť do budúcna spokojnosť obyvateľov rakúskej metropoly.