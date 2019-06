Vietnam či Thajsko si na obchodnú vojnu nesťažujú. Preberajú Číne firmy

01.06.2019, 18:46 | TASR

Produkcia od ponožiek a tenisiek cez hodinky až po práčky, ktoré sa pre americký trh vo veľkom vyrábali najmä v Číne, sa postupne presúva do juhovýchodnej Ázie a krajiny v tomto regióne veria, že obchodný spor Washingtonu s Pekingom bude pre ne znamenať nové možnosti.

Mnohé firmy sa totiž v reakcii na americké clá na produkty vyrobené v Číne, známej ako „najväčšia továreň sveta“, začali obzerať po nových výrobných lokalitách.

Zvýšený tlak na firmy

K presúvaniu výroby z Číny do krajín ako Indonézia, India, Vietnam či Kambodža dochádza už niekoľko rokov, v poslednom období sa však tento trend pre spory Číny a USA výrazne urýchlil.

Konflikt sa ešte viac zostril začiatkom mája, keď americký prezident Donald Trump zvýšil clá na čínsky dovoz do USA v hodnote 200 miliárd dolárov (179,36 miliardy eur) ročne. Na to Peking reagoval zvýšením dovozných ciel na americký tovar v hodnote 60 miliárd dolárov ročne, pričom clá vstupujú do platnosti od 1. júna.

„To ešte viac zvýšilo tlak na firmy, aby zvážili nové lokality,“ povedal Trent Davies z poradenskej firmy Dezan Shira & Associates vo Vietname. Napríklad firma Casio uviedla, že v úsilí uniknúť americkým clám sa rozhodla presunúť časť svojej produkcie hodiniek do Thajska a Japonska. Podobne japonský výrobca tlačiarní Ricoh informoval o tom, že časť výroby presunie do Thajska.

Presun zvažuje viac než tretina amerických firiem

Americký výrobca obuvi Steve Madden plánuje zvýšiť produkciu v Kambodži a výrobca práčok Haier chce zasa svoju produkciu presunúť do Vietnamu. Práve táto krajina je medzi firmami jednou z najobľúbenejších. Nízke pracovné náklady, nízke dane a blízkosť čínskeho trhu lákajú investorov už nejaký rok, súčasný obchodný konflikt však ich záujem o krajinu ešte zvýšil.

K vietnamským firmám, ktoré zo súčasných sporov medzi Čínou a USA ťažia, patrí aj spoločnosť Garco 10. Firma vyrába tričká pre značky ako Hollister, Bonobo a Express. Ako povedal pre agentúru AFP jej šéf Than Duc Viet, export firmy do USA vzrástol minulý rok o 7 percent a tento rok očakáva, že rast sa zrýchli na 10 percent.

Podľa prieskumu Americkej obchodnej komory v Číne viac než 40 percent amerických firiem pôsobiacich v tejto krajine zvažuje presun, prípadne tak už urobilo. Väčšinou svoje závody presúvajú do juhovýchodnej Ázie, ale aj do Mexika.