Virálna kampaň na EÚ: Česi vedia, ako na to

Slovensku hrozí, že bude mať opäť najnižšiu účasť na eurovoľbách v máji 2019. Odhaduje sa len na úrovni 14 percent. Slováci vnímajú Európsky parlament ako vzdialenú inštitúciu a je ťažké presvedčiť ich o potrebe ísť voliť jeho poslancov. V Česku riešia podobný problém netradičným spôsobom - záujem verejnosti o európske témy sa snažia vzbudiť vtipnou kampaňou s postavičkou hubára Antonína.

Hubár Antonín vystupuje v sérii videí v rámci kampane Evropa jsi ty, ktorú pripravil český úrad vlády a zastúpenie Európskej komisie v Prahe.

Antonín najprv rieši v lese problémy so štátnou hranicou, pre ktorú mu ten najkrajší vyhliadnutý dubák uchytí pred nosom pekná Nemka, neskôr zasa pracuje ilegálne v nemeckej reštaurácii ako kuchár a takmer zamrzne, keď sa musí skrývať v mrazáku pred kontrolou. Všetky jeho peripetie napokon vyrieši vstup do EÚ. Za kampaňou stojí Slovák Peter Zsapka, ktorý vedie komunikáciu zastúpenia Európskej komisie v ČR.



Česká spoločnosť zostáva stále najeuroskeptickejšia v EÚ. Ako teda zaberá vaša humorná kampaň s hubárom Antonínom?

Naším cieľom nie je presviedčať tých najtvrdších euroskeptikov o tom, že sa mýlia. To sa, bohužiaľ, nedá. Ak má niekto veľmi silnú negatívnu emóciu voči Európskej únii, tak mu môžeme hovoriť čokoľvek a on názor nezmení. Veľká časť českej verejnosti je hlboko iracionálne euroskeptická. Nikdy im EÚ nijako neublížila, a predsa ju nemajú radi. Na druhej strane existuje jedna výnimka z pravidla, že pozitívne emócie v komunikácii vždy prehrajú s negatívnymi. Humor dokáže aspoň remizovať.

Na akú skupinu sa teda zameriavate?

Našou hlavnou cieľovkou je skupina neutrálne nastavených ľudí, ktorí tieto veci zatiaľ veľmi neriešia, prípadne sú voči EÚ mierne pozitívni a tých chceme trošku povzbudiť. Veríme, že sa to dá aj takouto formou vtipnej a odľahčenej kampane, aj keď to nie je všeliek. Ukazuje sa však, že naše krátke videá zobrazujúce peripetie Antonína Volavku pred vstupom do EÚ, Čechov celkom zaujali.

Aké máte čísla sledovanosti?

Na Facebooku, ktorý bol hlavným komunikačným kanálom, sme mali pri minimálnom reklamnom rozpočte zásah takmer dva milióny ľudí a 17 500 interakcií (lajkov, zdieľaní a komentárov). Veľká časť zásahu bola organická, čiže sa videá šírili virálne. Popri tom sme využili aj kinoreklamu, kde videlo videá viac ako milión divákov.

