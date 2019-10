Vláda balansuje na hrane: Najdôležitejšie správy dňa

14.10.2019, 18:15 | TASR | TREND.sk

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Odpojenie nebude

Zamestnávatelia odmietajú novelu Smeru-SD na zavedenie vzorca na určovanie minimálnej mzdy, prostredníctvom ktorej sa malo riešiť aj odpojenie príplatkov. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) sociálnym partnerom v pondelok predložil alternatívne návrhy na odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy, zamestnávatelia však nesúhlasia, aby sa táto problematika riešila cez poslaneckú novelu, ktorá je v parlamente v druhom čítaní. Odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy sa tak zrejme nezrealizuje.

Nevyrovnané hospodárenie

Slovensko v tomto roku nedosiahne vyrovnané hospodárenie. Vláda schválila návrh rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a v budúcom roku by mal byť 0,49 percenta HDP. Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 percenta HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu HDP v budúcom roku a na konci horizontu by mal byť na úrovni 44,8 percenta HDP.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) priznal, že zostavovanie zákona roka nebola jednoduchá záležitosť. Podľa jeho slov ide o druhý predvolebný rozpočet a na rozdiel od roku 2016 bude pri ňom potrebná dohoda troch koaličných strán. Návrh rozpočtu je podľa L. Kamenického nastavený na maximálnom možnom limite, ktorý povoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Podotkol, že vláda pri rozpočte balansuje na hrane.

Britská vláda pripravuje svoj prvý rozpočet po brexite. Plánuje ho predstaviť 6. novembra, teda týždeň po tom, ako by podľa očakávania mala opustiť Európsku úniu (EÚ). Oznámil to v pondelok britský minister financií Sajid Javid. „Bude to prvý rozpočet po odchode z EÚ,“ uviedol vo svojom vyhlásení. „Stanoví náš plán na formovanie hospodárstva pre budúcnosť a spustenie našej revolúcie v oblasti infraštruktúry,“ povedal minister, podľa ktorého je to „správny a zodpovedný krok“.

Zastavený predaj zbraní Turecku

V súvislosti s ofenzívou tureckých vojsk proti Kurdom v Sýrii diplomati členských krajín okrem odsúdenia tejto vojenskej akcie vyzvali aj k zastaveniu predaja zbraní do Turecka. Ministri dokonca zvažovali možnosť sankcií. Turecko vyzvali, aby ofenzívu čo najskôr ukončila, inak hrozí humanitárna kríza, nová vlna utečencov a prebudenie sa spiacich členov teroristickej organizácie Islamský štát.

Prestížne ocenenie získali Abhijit Banerjee, Esther Duflová a Michael Kremer za svoj experimentálny prístup k znižovaniu globálnej chudoby. Vedci mali výraznou mierou prispieť k zníženiu chudoby. Ich poznatky prispeli k transformácii rozvojovej ekonomiky. Priniesli nový prístup k získavaniu spoľahlivých odpovedí týkajúcich sa spôsobov boja s globálnou chudobou. V krátkosti spočíva v rozdelení problému na menšie, ľahšie zvládnuteľné otázky, napríklad hľadanie najúčinnejších intervencií vedúcich k zlepšeniu vzdelávania alebo zdravia detí.

Podľa rebríčka nemocníc, ktorý zverejnil inštitút Ineko sú najspokojnejšími pacientmi tí zo Starej Ľubovne. Na druhom mieste je súkromná nemocnica Košice-Šaca. Okrem spokojnosti pacientov Ineko hodnotilo aj päť ďalších parametrov, z ktorých vytvára celkový rating nemocníc.

Palivá a výroba saudskoarabskej spoločnosti Saudi Aramco sa na znečistení planéty a tvorbe skleníkových plynov podieľa takmer 4,5 percentami. Ekológovia vyzývajú, aby si petrolejárske firmy vstúpili do svedomia a zamysleli sa nad budúcnosťou planéty. Čistý zisk na úrovni 111 miliárd dolárov ročne, tisícky zamestnancov a 10 až 15 miliónov vyťažených barelov ropy denne. Týmito číslami sa môže popýšiť najziskovejšia firma sveta Saudi Aramco, ktorá je plne pod kontrolou vlády Saudskej Arábie.