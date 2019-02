Vláda sa zastrája, že vyrieši rozdrobenosť pôdy. Premiér ohlásil zásadný dokument

15.02.2019, 09:53 | TASR

Obrovským problémom Slovenska je rozdrobenosť pôdy. Zvyšuje sa každým prípadným ďalším dedičským konaním, čo bude potrebné zmeniť. Uviedol to na brífingu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, po stretnutí s predstaviteľmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) a šéfkou MPRV SR Gabrielou Matečnou (SNS).

„Toto rozdrobovanie neustále pokračuje, pretože každým dňom pri akomkoľvek dedičskom konaní v tejto krajine sa každá parcela delí na ďalších a ďalších vlastníkov, podľa toho, koľko dedičov v rámci dedičského konania na jednu parcelu pripadá?“ uviedol P. Pellegrini.

„Existujú vyspelé krajiny, ktoré sa vyrovnali s týmto vážnym problémom tak, že sa pozemky nedrobia v rámci dedičského konania, ale hľadajú sa možnosti, ako udržať celistvosť pozemkov tak, aby sa aj dediči vedeli nejakým spôsobom vyrovnať s majetkom, ktorý dedia.“

Avizoval, že vláda prijme zásadný dokument, ktorý sa bude týkať pozemkových úprav (tzv. komasácii pôdy). „Bude to obrovský manéver, ktorý sa bude nasledujúce roky v SR diať, pretože ide o tisícky katastrálnych území, s potrebou veľkého množstva peňazí. Je to však niečo, čo vláda musí prijať a musí zaviazať aj nasledujúce vlády, aby v pozemkových úpravách v nasledujúcich rokoch pokračovali. Je to niečo, čo nemá súvis s politikou,“ zdôrazňoval.

Podľa G. Matečnej MPRV SR pripraví materiál týkajúci sa pozemkových úprav asi do dvoch mesiacov. Rýchlosť komasácií bude podľa ministerky závisieť aj od množstva peňazí, ktoré sa na vykonanie pozemkových úprav vyčlenia zo štátneho rozpočtu.