Vláda odklepla 13. dôchodok a vyššie prídavky. Chcú zrušiť aj diaľničné známky

12.02.2020, 11:40 | TASR

Vláda počas stredy podala návrh na zvýšenie prídavku na dieťa, na poskytnutie 13. dôchodku a zrušenie diaľničných známok. Novinky musí na mimoriadnej schôdzi schváliť parlament. Prídavky a dôchodky sú z dielne Smeru-SD, zrušenie diaľničných známok si ako podmienku na zvolanie mimoriadnej schôdze presadil predseda parlamentu Andrej Danko.

Rodičia by si mali finančne prilepšiť. Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý má zabezpečiť zvýšenie prídavku na dieťa, a to plošne aspoň na sumu 50 eur.

Zvýšenie prídavku na dieťa bude v budúcom roku 2021 predstavovať 25,05 eura mesačne. „Návrh zákona má za cieľ poskytnúť rodičom nezaopatreného dieťaťa väčšiu podporu zo strany štátu a čiastočne odbremeniť rodičov od finančných výdavkov, ktoré im vznikajú v dôsledku zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa,“ konštatuje rezort práce v dôvodovej správe k novele zákona s tým, že súčasná suma tejto dávky sa aj napriek každoročnej valorizácii javí ako nepostačujúca.

Neprehliadnite Pellegrini chce schváliť dvojnásobné prídavky a trináste dôchodky ešte do volieb

Požiada o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu

V budúcom roku sa zvýšenie prídavku na dieťa bude priemerne mesačne týkať 1 087 900 ľudí, priemerne mesačne by sa malo opatrenie dotknúť 651 830 detí a vyžiadať by si malo takmer 300 miliónov eur.

Prilepšiť si môžu aj dôchodcovia

Dôchodcovia majú ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok. Má byť vo výške súčasného priemerného dôchodku, teda 460,40 eura, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura.

„Účelom návrhu zákona je posilnenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa zavedením novej dôchodkovej dávky. Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pri nízkopríjmových poberateľoch nepostačujúca,“ zdôvodnilo ministerstvo práce skrátené legislatívne konanie.

Na 13. dôchodok majú mať nárok všetci poberatelia dôchodku. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku.

Celkovo by sa toto opatrenie malo dotknúť 1,4 milióna ľudí. Financovanie 13. dôchodku má byť s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti financované zo základných fondov starobného poistenia a invalidného poistenia.

Na diaľnici bez známok

Diaľničné známky za užívanie vymedzených úsekov ciest by sa mali zrušiť. Vláda v stredu schválila aj návrh na zrušenie zákona o diaľničnej známke, ktorý na rokovanie predložil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Kabinet zároveň schválil aj skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu.

„Navrhuje sa zrušiť povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest z dôvodu nedostavanej diaľničnej siete a zvýšenie disponibilného príjmu obyvateľstva,“ píše sa v dôvodovej správe. Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2021.



Zámer zrušiť diaľničné známky pre fyzické osoby a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony predstavil v utorok predseda Národnej rady a SNS Andrej Danko. Podotkol, že to bola jedna z podmienok mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má uskutočniť. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyčíslil, že toto opatrenie by malo stáť približne 70 miliónov eur.

Aktualizované o 13:10:

Pellegrini: Peniaze budú

Slovensko si môže zvýšenie prídavku na dieťa či zavedenie 13. dôchodku dovoliť. Vyhlásil to premiér P. Pellegrini s tým, že by mali byť financované z lepšieho výberu daní, ako aj škrtaním niektorých výdavkov v rámci kapitol. Opozícii ide podľa neho len o to, aby sa akýmkoľvek spôsobom chopila moci a jej poslanci si sadli na ministerské miesto. Opozícia podľa neho nebola schopná prijímať opatrenia v prospech ľudí.