Vláda štyroch podnikateľov. Ich ciele sa môžu líšiť, niektoré sľuby už platia

Všetci partneri budúcej vlády boli podnikatelia a presadzovali vlastné priority. Ich skutočné zámery a ciele v politike sa môžu v reálnych výsledkoch odlišovať. Na zachovanie veľkorysej sociálnej politiky budú musieť jednotne nájsť zdroje v štátom rozpočte.

Verejné doťahovanie skončilo, lídri budúcej vlády sa dohodli na vzniku „štvorlístka“. Nová vláda po počiatočných sporoch medzi budúcimi koaličnými partnermi už nadobúda reálnu podobu.

Igor Matovič, líder Hnutia OĽaNO, v médiách avizoval, že vyjednávania o ministerských postoch skončili dohodou. Spolu s ostatnými stranami Sme rodina, SaS a Za ľudí sa už dohodli na zostavení novej vlády. Ako najsilnejšia strana so ziskom 25,02 percenta hlasov vo voľbách si OĽaNO ponechalo rezort financií, pričom novým ministrom bude pravdepodobne Eduard Heger.

Rezort financií v rukách lídra

I. Matovič musel v predchádzajúcich dňoch riešiť horúcu otázku: prepustiť z OľaNO pozíciu ministra financií a ponechať ju svojmu koaličnému partnerovi Sloboda a Solidarita (SaS), alebo ju radšej držať pevne v rukách ako víťazná strana vo voľbách?

Politológ má na to jasný názor. „Treba si uvedomiť, že strana Richarda Sulíka získala len niečo málo nad šesť percent, pričom má veľmi špecifické názory na sociálno-ekonomické otázky. V nich sa líši od ostatných koaličných partnerov. Aj z toho dôvodu by bolo vhodnejšie, aby rezort zostal v rukách premiéra,“ skonštatoval pre TREND politológ Juraj Marušiak.

Budúca vláda sa okrem rozdelenia ministerských postov bude musieť dohodnúť na viacerých otázkach. Nájsť spoločný rozumný konsenzus však nebude vždy ľahko zvládnuteľné, ako sa ukazuje už dnes. Ako avizoval J. Marušiak, určité politické prísľuby strán OĽaNO a Sme rodina sa odlišujú od ekonomického liberalizmu, presadzovaného stranami SaS a Za ľudí.

„To môže predstavovať jednu z kľúčových konfliktných línií v budúcej vláde. Dve najsilnejšie koaličné strany môžu mať hlavný problém v podobe nedostatku odbornej expertízy v oblasti ekonomiky a skúseností s vládnutím. Môže stať, že obsah vládnych politík bude určovať práve SaS,“ apeloval J. Marušiak.

Na lídra strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka zostal post ministra hospodárstva a podpredsedu vlády pre ekonomiku. Jeho strana navyše dostane tri ministerstvá, hoci pôvodne sa uvažovalo len o dvoch. „Bil sa“ najmä o ministerské posty s dosahom na ekonomiku a tvrdil, že financie sú pre nich kľúčové.

Napríklad pre podnikateľov mali pripravených 100 opatrení v rámci 1144 návrhov riešení. Na papieri. Otázne je, do akej miery teraz bude nová vláda čerpať z návrhov SaS, a nebolo ich práve málo.

Podnikatelia boli zvyknutí rozhodovať

Všetci partneri budúcej vlády mali skúsenosti z podnikateľského prostredia. Otázne je, do akej miery sa budú snažiť aj ostatným firmám porozumieť viac ako predchádzajúca vláda Smeru, SNS a Most Híd.

Podľa politologičky Viery Žúborovej, každý podnikateľ a politik zbehlý v tomto fachu vie, že tzv. stredná vrstva je veľmi prospešná pre zdravé ekonomické prostredie krajiny a jeho výkonnosť. Nie je to o predvolebných sľuboch, skôr o tom, ktorá priorita bude dôležitá pre budúcu vládnu koalíciu, a ktorá „pôjde“ do úzadia.

O jeden až dva týždne začnú budúce vládne strany pripravovať programové vyhlásenie vlády. Tam bude dôležité, do akej miery sa medzi štyrmi stranami nájde zhoda. „Predpokladám, že v prvom rade bude na rade súdnictvo a polícia, tak ako to deklarovali pred voľbami, a obávam sa, že na podnikateľov nezostane čas. Upravia sa niektoré penalizácie a obmedzenia korupčného prostredia, no mnohé plány nebudú realizovateľné,“ dodala V. Žúborová.

Vždy je dobré, ľudovo povedané „mať kľúče od miešačky“, a ministerstvo financií z tohto pohľadu je veľmi dôležitý rezort. A boj oň sa preto v posledných dňoch zostroval.

„Chémia“ môže i nemusí fungovať

S kým si bude I. Matovič v rámci presadzovania svojich opatrení, aj pre podnikateľov, najlepšie rozumieť? Možno to vnímať cez jemné interakcie, ktoré sú medzi jednotlivými lídrami viditeľné. „Z programového hľadiska so stranou Sme rodina si bude rozumieť najlepšie. Komplikovanejší môže mať vzťah so stranou SaS,“ podotkol J. Marušiak.

Môžu však rozhodovať aj celkom iné faktory, napríklad personálne vzťahy, osobné ambície jednotlivých politikov, otázky zahraničnopolitickej orientácie i nálady verejnosti. Vtedy sa pomer vzťahov v koalícii môže rapídne zmeniť.

