Vládna koalícia sa blíži k hlasovaniu. Už chýbajú iba prídavky

20.02.2020, 19:37 | TASR

Poslanci ukončili tretí rokovací deň 58. schôdze Národnej rady SR diskusiou o návrhu na skrátené legislatívne konanie k zavedeniu 13. dôchodku na Slovensku a v závere rokovania sa dostali aj k návrhu na skrátený režim k zrušeniu diaľničných známok. Téma 13. dôchodku ich zamestnala celý deň.

Prerokovať majú ešte návrh na skrátený režim k zvýšeniu prídavku na dieťa. O všetkých troch návrhoch na skrátené konanie má plénum hlasovať naraz po ich prerokovaní. Do diskusie k 13. dôchodku sa zapájali zväčša opoziční poslanci, reagovali však na nich aj poslanci koaličného Smeru-SD.

Opozícia sa väčšinou venovala vládnym kauzám, za čo ich už aj počas dňa kritizoval minister práce Ján Richter (Smer-SD), podľa ktorého sa mali venovať dôvodom skráteného režimu. „Napriek hodinám diskusie nemám na čo veľmi reagovať, lebo viacerí ste si to pomýlili s predvolebnými mítingami. Využili ste časový priestor pre to, aby ste prezentovali svoje sľuby,“ adresoval opozícii J. Richter.

Podľa neho je v pléne dusná atmosféra. „Je tu dosť ľudí frustrovaných, možno odmietnutých, ale nech to nedávajú najavo tou žlčovou komunikáciou. Ja chcem dotiahnuť zákony do konca,“ myslí si J. Richter.

Skrátené konanie je potrebné podľa neho preto, že cieľom novely je posilniť právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe garantované Ústavou SR. „Ja som presvedčený o tom, že je to správne,“ dodal J. Richter.

Nezaradený poslanec Ľubomír Galko tiež priblížil dôvody, prečo odídenci zo SaS hlasovali za otvorenie schôdze. „Ak by opoziční poslanci hovorili o všetkých kauzách vlád Smeru-SD, tak by sme tu boli aj dva týždne po voľbách. My si ctíme právo na diskusiu, najdôležitejším dôvodom bolo to, že my chceme dať dôchodcom nielen 13., ale aj 14. dôchodok. Ak tu Smer-SD, jeho oligarchovia a komplici rozkradli päť miliárd eur za 12 rokov, nemôže byť problém dať seniorom 13. a 14. dôchodok,“ vyhlásil v závere rokovania Ľ. Galko.

J. Richter povedal, že mu uverí, až keď podporí návrh na skrátené konanie k 13. dôchodkom. Na Ľ. Galka reagovala aj poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová. „To je dobre, že rozprávate, že to podporíte a že chcete ešte aj pridať. Najviac ma mrzí, že sa uchyľujete k osobným útokom, ale hovoríte, že chcete diskutovať. To sú presne tie vaše bezcharakterné debaty, my na to neskĺzneme, ale mali by ste mať trošku česť, boli ste aj ministrom,“ adresovala Ľ. Galkovi J. Vaľová.

Parlament bude pokračovať v rokovaní v piatok (21. 2.). Po prerokovaní vládnych návrhov zákonov sa majú poslanci zaoberať uznesením k Istanbulskému dohovoru.