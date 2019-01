Vlaky zadarmo zrušíme a obedy tiež. Je to populizmus, vyhlásil Sulík

02.01.2019, 14:18 | TASR

SaS zruší vlaky zadarmo pre dôchodcov a študentov, ak sa dostane k moci. Peniaze chce strana investovať do bezpečnosti, aby vlaky fungovali, povedal Richard Sulík. Podobný postoj má aj k obedom zadarmo.

„Tie vlaky nie sú zadarmo. Len tretina dôchodcov a študentov sa k tomu bezplatnému vlaku dostane, lebo sa vyčerpajú kontingenty. My budeme investovať do bezpečnosti, aby vlaky fungovali a na trať pustíme súkromných prevádzkovateľov, aby bola konkurencia, čo povedie k zníženiu ceny,“ avizuje šéf liberálov.

Železnice sú podľa jeho slov monopol, a tak sa aj správajú. „Služby sú na veľmi nízkej úrovni, ceny na vysokej. Keď budú mať konkurenciu, budú sa musieť prispôsobiť novej dobe,“ myslí si.

Predseda SaS to považuje za oveľa poctivejšiu a korektnejšiu ponuku, ako hovoriť, že tu sú vlaky zadarmo a v skutočnosti dve tretiny ľudí to nevedia využiť. Strana by zrušila aj nedávno prijaté opatrenie obedov zdarma pre deti na základných školách a v škôlkach.

„Obedy zadarmo spočívajú v tom, že štát zaplatí na každé dieťa na každý deň 1,2 eura. To je na dieťa 24 eur na mesiac. My zdvihneme o týchto 24 eur daňový bonus na dieťa, aby sa rodičia rozhodli, či mu za tie peniaze kúpia obed v škole, alebo trebárs čižmy na zimu,“ ozrejmil.

R. Sulík upozorňuje, že sú deti na diéte, deti, ktorým varí mama, či školy s nedostatočnou kapacitou jedální. „Je to čistý nezmysel, čo vymysleli. Je to populistické a lacné kupovanie si voličov,“ uzavrel.