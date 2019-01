Vo Flámsku zakázali rituálne zabíjať zvieratá. Židia a moslimovia to kritizujú

08.01.2019, 09:58 | TASR

Úrady v belgickom regióne Flámsko zakázali rituálne zabíjanie zvierat, a to napriek nesúhlasu lídrov tamojšej židovskej a moslimskej komunity.

Flámsko, ktoré tvorí severnú časť Belgicka, zaviedlo predmetný zákaz v prvý deň nového roka po tom, ako v roku 2017 napriek značným námietkam schválilo príslušné opatrenie. Niektorí tvrdia, že daný zákaz je prejavom antisemitizmu a islamofóbie.

Ochrancovia práv zvierat však dlhodobo vyhlasujú, že oba rituály – židovský kóšer a moslimský halál – sú nehumánne, informovala v pondelok stanica Sky News.

Islam i judaizmus kážu, že zvieratá by mali byť v okamihu svojho usmrtenia v dokonalom zdraví. Metódy kóšer aj halál na to využívajú jediný sek do šije zvieraťa. Vo Flámsku budú musieť byť teraz zvieratá pred samotným usmrtením omračované elektronicky, pričom tento zákon sa v septembri zavedie aj v juhobelgickom regióne Valónsko.

Keď sa tam daná legislatíva zavedie, jediným regiónom, kde bude povolené vykonávať rituálne zabíjanie zvierat, zostane Bruselský región so značnou moslimskou populáciou.

Belgicko je domovom pre približne 500-tisíc moslimov a viac ako 30-tiísc Židov, ktorí sa obávajú, že tento zákaz povedie k vyšším cenám a možnému nedostatku potravín.

Líder tamojšej moslimskej komunity Saatci Bayram pre denník The New York Times uviedol: „Vláda nás požiadala o radu ohľadom daného zákazu, my sme odpovedali negatívne, ale naše odporúčanie nebolo prijaté. Rozprava o dodržiavaní práv zvierat v islame trvá už 1500 rokov. Náš spôsob rituálneho zabíjania je bezbolestný.“

Antverpský rabín Yaakov David Schmahl pre rovnaké periodikum uviedol: „Jednoznačne to vyvoláva spomienky na podobné situácie pred druhou svetovou vojnou, keď boli tieto zákony zavedené v Nemecku.“

Zákaz rituálneho zabíjania zvierat prichádza štyri roky po tom, ako sa stal belgický pravicový nacionalista Ben Weyts ministrom zodpovedným za dodržiavanie práv zvierat vo Flámsku.