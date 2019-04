Vo voľbách do EP nemôžeme ako jedna z mála krajín hlasovať zo zahraničia

25.04.2019, 11:30 | TASR

Slováci vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) nemôžu hlasovať zo zahraničia za slovenských kandidátov. Slovensko je len jednou zo štyroch členských krajín EÚ, v ktorých voľba zo zahraničia nie je možná, uviedla Soňa Mellak z Kancelárie EP na Slovensku.

„Okrem Slovenska nemôže ešte zo zahraničia voliť Malta, Írsko a Česká republika. Vo väčšine členských krajín sa dá hlasovať aj zo zahraničia buď na ambasáde, poštou, alebo dokonca aj elektronicky. Takže toto je jedna z výziev pre Slovensko, že teoreticky by sa to mohlo do budúcnosti zmeniť,“ konštatovala S. Mellak.

Na druhej strane, Slováci, ktorí majú trvalý pobyt v niektorej z členských krajín EÚ, môžu hlasovať v tejto krajine za tamojších kandidátov. Podobne je to aj s cudzincami, ktorí žijú na Slovensku, ak požiadali o zápis do voličských zoznamov. To museli urobiť do 15. apríla, v tom prípade môžu hlasovať za slovenských kandidátov.

Majú však taktiež ďalšiu možnosť - prezistiť si, aká je situácia v ich krajine. „Napríklad Francúzi majú možnosť hlasovať na ambasáde, čiže predpokladám, že Francúzi, ktorí žijú na Slovensku, budú mať taktiež možnosť hlasovať za francúzskych kandidátov na francúzskej ambasáde v Bratislave,“ zdôvodnila.

„Slováci, ktorí nebudú v čase volieb v mieste svojho trvalého bydliska, môžu požiadať o hlasovací preukaz, a to buď jeden deň pred voľbami osobne, písomne alebo elektronicky však najneskôr 15 dní pred voľbami,“ uzavrela.

Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie.