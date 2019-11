Vo výstavbe nájomných bytov sme na chvoste. Pomôcť môžu developeri a štát

19.11.2019, 15:30 | TASR

Slovensko v ponuke nájomných bytov v porovnaní s Európskou úniou výrazne zaostáva. Riešením by mohla byť podpora nájomného bývania napríklad cez povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájmom v nových developerských projektoch na úrovni od 5 do 10 percent. Pomôcť by taktiež mohla výraznejšia podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ukázala to analýza Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií.