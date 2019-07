Voči Košiciam sa začalo exekučné konanie, chce podať návrh na zastavenie

10.07.2019, 19:22 | TASR

Voči mestu Košice sa 1. júla začalo exekučné konanie, súvisí so sporom s parkovacou firmou EEI. Magistrát to potvrdil s tým, že podá návrh na zastavenie exekúcie. Exekútor okrem výzvy na uhradenie trov mestu Košice zakazuje, aby nakladalo so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii.